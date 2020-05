En Cuautla: Albergue ofrecerá servicios básicos a familiares de pacientes

El presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, en conjunto con el director de los Servicios de Salud Morelos, Héctor Barón Olivares, supervisaron el albergue temporal para familiares de pacientes en el Hospital General "Mauro Balaunzaran Tapia".

El albergue cuenta con más de 60 cubículos en un espacio de mil metros cuadrados.

Dicho albergue contará además con baños y agua potable, además de que a través del Sistema DIF Municipal se otorgarán alimentos.

El alcalde hizo un enérgico llamado a la población a que no salga de su caso, "esto es real, si no queremos que esto crezca no hay que salir de casa".

Por su parte, el director de los Servicios de Salud Morelos informó que el Hospital General, que atiende a más de 14 municipios de Morelos y otros estados circunvecinos, no es referencia para atender a pacientes Covid-19.

No obstante, dijo, tiene la instrucción de recibir a toda personas que lleguen con estos síntomas, además de que aseguró que por el momento el nosocomio no está rebasado.

