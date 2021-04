En el restaurante "Como en Yecapixtla" hacen de la cocina su forma de vida

En septiembre pasado, Rosa María Lúa y Daniel Ballesteros, madre e hijo, soñaban con abrir un restaurante ante el éxito que había tenido el proyecto que emprendieron juntos para hacer frente a la pandemia de la covid-19: “Roomie Lúa’s”, la preparación de platillos en la cocina de la casa que comparten ambos, con servicio de entrega a domicilio. Contra la marea de una crisis que causó el cierre definitivo de cientos de establecimientos en Cuautla, Rosa y Daniel hicieron lo que algunos llamarían impensable, y otros, cuando menos, arriesgado: abrir un restaurante en forma.

“Ha sido difícil para muchos prestadores de servicios. Hemos visto que se cierran muchos negocios, pero también es una oportunidad de adaptarse y crecer. No todo es malo, no todo es negativo, y yo creo que de las grandes crisis nacen los grandes proyectos, y que siempre, con una actitud positiva, se pueden hacer las cosas”, reflexiona Daniel, al lado de su madre.

Si los pensamientos fueran visibles a los ojos ajenos, uno podría ver cómo los de esta madre y este hijo están sincronizados y van al mismo ritmo, uno al lado del otro, porque ella, por su parte, piensa igual que él.

“Yo lo sigo viendo como una ventana grande de oportunidad, es de reinventarte, de resurgir, no darte por vencido, es romper con la monotonía”, dice Rosa María, al lado de su hijo.

Rosa María sabe de lo que habla. Abogada de profesión, la pandemia la orilló a suspender indefinidamente sus litigios, pero en lugar de entregarse a la derrota lo aceptó como una ventana abierta hacia el porvenir.

Como en Yecapixtla

“Como en Yecapixtla” es un restaurante ubicado en la carretera México-Oaxaca y estar aquí, como su nombre lo sugiere, es como estar en Yecapixtla, degustando la cecina ya sea en su preparación tradicional, envuelta en tortillas, con crema, nopales, aguacate y salsa, o en una torta, así como otros platillos mexicanos que conservan la sazón de “Roomie Lúa’s”.

“Estamos presentando un lugar donde van a poder disfrutar de la cecina, la carne enchilada, la longaniza, los quesos, los nopales, las tortillas, sus salsas. Es como si visitaran Yecapixtla, pero en un lugar de Cuautla, tomando en cuenta todos los estándares de calidad, todos los procesos artesanales, y de eso se trata: que las familias disfruten de un espacio de Yecapixtla aquí, en Cuautla, en este lugar”, explica Daniel.

El lugar es agradable. A bordo de carretera, el tránsito de los vehículos se convierte en apenas un murmullo que permite escuchar la música, a un volumen moderado, y conversar. Hace sólo unas semanas, mientras seguían trabajando en la entrega de pedidos de “Roomie Lua’s”, Rosa María y Daniel supieron de la disponibilidad del local y se plantearon la posibilidad de instalarse aquí, no sin miedo ni dudas.

“Yo soy muy católica y siempre le doy gracias a Dios por todo lo que nos pone. Él nos trajo aquí porque también fue algo que se dio, y en cuanto a los tiempos, ocurrió en su momento, porque estábamos por cumplir un año con lo de Roomie, precisamente el 27 de marzo cumplíamos el año de haber iniciado este proyecto, y dos semanas antes nos sale la oportunidad de este espacio, y comentando mi hijo mi hijo y yo nos preguntamos cómo le haríamos, pero no había dinero, pero no lo pensamos dos veces”, recuerda ella.

Una vez decididos, Daniel recibió el apoyo de varios amigos y conocidos, quienes le ayudaron a acondicionar el restaurante.

“Mi hijo tiene muchos amigos, uno le apoyó para esto. Otra compañera vino, le dio unas sugerencias, y ahí estamos haciéndola de pintores, electricidad, resanando paredes, fuimos a comprar plantas, renovamos las macetas, detalles que si tú quieres podrían ser insignificantes, pero dieron esto como resultado. Hicimos una remodelación con poco, pero con mucha creatividad y el apoyo de muchos amigos”, agrega Rosa María.

Daniel y Rosa María apostaron por hacer de este lugar un sitio 100 por ciento familiar.

Caminando juntos

La pandemia de la covid-19 ha sido sólo uno de los retos que Rosa María y Daniel han tenido que enfrentar. Esta familia, dedicada a la prestación de servicios turísticos en Cuautla y Yecapixtla, ha enfrentado en los últimos años la pérdida de dos seres queridos, pero también las crisis turísticas que generaron el sismo del 19 de septiembre de 2019 y el coronavirus. Aquel triste episodio en la vida de ambos los llevó, en primer lugar, a buscar un nuevo hogar que hoy rentan juntos, como compañeros de habitación, y que inspiró el nombre de su servicio de cocina.

“Somos grandes amigos que hemos compartido temas de economía, de haber perdido a nuestros seres queridos, pero eso nos ha fortalecido como personas, como madre e hijo, como amigos. Hoy la vida nos tiene en un proyecto en conjunto, trabajando con lo que nos gusta, que es atender a las personas, demostrarles un poco de lo que nos ha enseñado la vida en esta materia de la comida, la gastronomía, con los menús de nuestra familia, y eso nos llena de orgullo, el poder compartir con los demás”, afirma Daniel.

Para su madre, esta nueva etapa se ha traducido en una nueva remodelación de su vida: de abogada a chef, de chef a administradora, de preparar en una estufa de hogar a una industrial. No lo niega: el temor a lo desconocido está presente todos los días (y cómo no va a estarlo), pero su fe y la confianza en ambos la ha llevado a asumir cada tarea con perseverancia y alegría:

“Para mí ha sido una serie de emociones encontradas, entre la alegría de llegar a concretar un proyecto a otro nivel, y la angustia por la cuestión económica. La emoción de experimentar algo nuevo, porque no es lo mismo que estar en mi casa, para pedidos ya elaborados, donde hacía unos 20 platillos y después de eso terminaba, mientras que aquí es todo el día, de tiempo completo, y estar en constante conocimiento del movimiento del negocio, de la cocina: no es lo mismo la estufa de mi casa que una industrial, con parrillas que en un dos por tres ya están hirviendo los alimentos, cuando en casa llevaba un proceso de una hora o poquito más”, reflexiona.

Y detrás de todo, una vez más, el amor a la cocina y conservar la esencia de “Roomie Lúa’s”: comida de hogar en tu paladar.

“La cocina es un arte, el saber guisar es darle ese toque a la sazón, ni más, ni menos. Hemos estado buscando el toque, que no esté salado ni simple, eso también es un don, porque no cualquiera lo tiene, y a mí se me ha facilitado y además lo hago con gusto. También los el guisados transmitimos el gusto que me da preparar un platillo, por sencillo que sea”, agrega.

Además de ofrecer los platillos tradicionales de Yecapixtla, “Como en Yecapixtla” preserva los platillos de “Roomie Lúa’s”, su servicio a domicilio y la posibilidad de degustarlos en alguna de las mesas del restaurante.

A futuro, Daniel confía en que el tiempo les de la oportunidad de seguir experimentando en la preparación de platillos, como ya lo han hecho con la hamburguesa y la torta que preparan con cecina, un experimento que, afirma, ha dado éxito (y, ciertamente, saben bien).

“La clave es ponerle pasión y corazón a lo que uno hace. De ahí la dedicación, el empeño, y hacer que las cosas sucedan, y creerte que las cosas pueden pasar. Ahí están las claves: no dejarse caer, hacer que las cosas sucedan, ser constante y tener esa pasión y amor para llevarlo a cabo”, concluye Daniel.

“Como en Yecapixtla” se ubica en la colonia Plan de Ayala, sobre la carretera México-Oaxaca, frente al templo de La Luz del Mundo. Su horario de servicio es de martes a viernes de las 8:00 a las 20:00 horas, y sábados y domingos de las 8:00 a las 22:00 horas.