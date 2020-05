En Chamilpa ya no salen de noche por temor a ser asaltados

El ayudante municipal de Chamilpa, Asención García Castro, urgió la presencia de policía en su poblado ante el incremento de los asaltos; asegura que al día se han registrado hasta tres diarios en la vía pública. Destacó que en la noche es imposible salir por las calles del poblado.

Aunque tal vez todas las colonias de la capital enfrentan una situación similar, pero en esta zona en particular, explicó, cada día se agrava más la situación y no hay recorridos de las patrullas ni en el día y mucho menos por las noches.

Refirió que es urgente que la policía haga sus recorridos en el poblado, “porque vivimos la inseguridad y asaltos en la calle, de dos a tres al día, solo los que se denuncian.

"Los asaltos ocurren todo el tiempo incluso en el día. Lo que es peor es que muchos de esos ya no se denuncian, porque en realidad es más engorroso acudir a la autoridad es mucha pérdida de tiempo, por eso es urgente iniciar acciones de prevención del delito", refirió.

De forma alarmante el delito de robo a transeúnte y a casa habitación se ha incrementado; la gente no denuncia pero hace el comentario a la autoridad auxiliar; sin embargo, solo el cuerpo de seguridad puede intervenir ante estos hechos, aunque en muchos de estos casos de inseguridad cuando la gente requiere a la policía "no llegan a tiempo y tardan bastante para llegar al lugar de la denuncia o no llegan”.