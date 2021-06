En aumento los abusos sexuales en Cuautla

De acuerdo a la asociación civil CHADIM A.C., señalaron que se ha registrado en un 80 por ciento el delito de estupro, en el municipio de Cuautla, lo cual señalan es preocupante y acusan que la Fiscalía encargada de atender estos delitos, ha sido ineficiente para sancionar a los responsables.

De acuerdo a Miguel Ángel Chávez, presidente de la asociación civil CHADIM A.C., precisó que hasta en un 80 por ciento, en comparación al año pasado, en donde las víctimas de asalto sexual son menores de edad.

El activista lamentó que actualmente las investigaciones en estos hechos, las autoridades muchas ocasiones las sólo documentadas pero ya no siguen con las investigaciones por lo que los responsables no llegan a ser castigados y las víctimas no logran tener justicia.





“El delito de estupro en Cuautla ha aumentado en más de 80 por ciento de acuerdo a datos documentados que se encuentran en la fiscalía, pero también se encuentran en proceso de investigación más de 60 casos por dicho delito, mismos que se encuentran estancados por la ineficacia de la fiscal especializada en dichos delitos”, añadió.





Miguel Ángel Chávez refirió que ni el DIF municipal, como organismo protector, ni la Fiscalía General o regional, como encargados de la persecución del delito no han intervenido para trabajar en atender esta problemática que continúan presentándose este tipo de delitos.p





“En el año 2010 teníamos dos casos de estupro denunciados en Cuautla, pero ahorita tenemos más de 130, esto es un aumento increíble en los últimos años”, puntualizó .





Por ello pidió que también las autoridades encargadas de la prevención del delito trabajen en atender dicha problemática y lograr prevenir estos hechos, por lo que destacó que es necesario que las autoridades competentes atiendan y prevengan que estos casos continúen presentándose en la sociedad.

Por último pidió a las autoridades que se generen programas que trabajen de manera directa con las familias y menores de edad para concientizarlos en la prevención de este tipo de acciones y brindarles atención médica y psicológica a las víctimas.