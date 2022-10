En 2023 queda prohibido circular con permisos de Guerrero

El alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado, mencionó que los permisos expedidos de manera no oficial carecerán de valor y las personas que porten los mismos serán sancionadas, esto partir del 1 de enero de 2023, por lo que los automovilistas que circulan con permisos del estado de Guerrero cuentan con poco más de dos meses para tener en orden sus placas.

Luego de reunión entre el edil y el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos, Víctor Mercado Salgado, para atender asuntos sobre la regulación de los permisos para circular provenientes del estado de Guerrero, el alcalde indicó que algunos usuarios han hecho uso de los permisos por más de 30 días, o incluso han circulado con el mismo por años, lo cual no está permitido.

“El ayuntamiento de Cuernavaca les dará a quiénes portan estos permisos de aquí al 31 de diciembre para que se regularicen, qué tramiten sus placas y ya circulen de manera normal sin sancionarles”, explicó.

Asimismo, el ayuntamiento capitalino buscará tener una reunión con el gobierno de Guerrero para determinar si se ha otorgado la facultad para poder expedir permisos de circulación provisional o licencias de manejo y saber cómo lo trabaja el vecino estado, ésta reunión será a través de Mercado Salgado, explicó el munícipe.

En el municipio hay 62 gestorías que el ayuntamiento ha identificado, sin embargo, no se sabe en qué porcentaje éstas han refrendado su licencia de funcionamiento, por lo que las que no hayan hecho este trámite no podrán refrendar el próximo año.

“Los que tenemos ahora y que no han pagado el refrendo no se les va a aceptar… haremos una revisión ya que su licencia no solo autoriza hacer trámites de permisos de circulación, licencias o placas, sino que hacen otro tipo de gestoría administrativa, que no podemos cerrar”, explicó el alcalde.

Mencionar que Víctor Mercado Salgado dijo que con autoridades de la pasada administración de Cuernavaca, se acercaron al estado de Guerrero para verificar la situación de los permisos que estaban circulando en la entidad; Mercado Salgado mencionó que durante esa visita, las autoridades guerrerenses dijeron que los ayuntamientos de aquella entidad no tenían la facultad de expedir los permisos de circulación.

Posterior a eso, se recibió otro documento diciendo que sólo eran algunos municipios de guerrero, por lo que ahora se busca un nuevo acercamiento para establecer cuáles son aquellos que sí tienen la autorización de expedir permisos de Guerrero y que son válidos. Esto debido a que en Morelos se expiden permisos de circulación por parte de las casas gestoras, con procedencia de distintas zonas del estado de Guerrero y no solo del gobierno de esa entidad.

