Empresarios y especuladores provocan los incendios forestales: SDS

Los incendios forestales que ocurren especialmente en la zona norte del estado como Huitzilac son provocados por empresas o personas que lucran con la tierra, o empresas que buscan fraccionar los terrenos. alertó el titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS), José Luis Galindo Cortés.

El funcionario estatal comentó que tiene la información que todos estos incendios forestales que son extrañamente recurrentes han sido en su mayoría premeditados, y detrás de todo esto hay algunos representantes de empresas que buscan comercializar con estas zonas y con toda intención buscan devastar el bosque que rodea a la capital morelense.

En su declaración, observó que desafortunadamente la mayoría de los incendios registrados en el área de Huitzilac no son por accidente sino ocasionados por gente -de la cual no dio mayor información- como bandas delictivas, por lo que destacó que deberían ser denunciadas ante la Fiscalía General de la República para que se deslinden responsabilidades y no sigan ocurriendo daños al poco bosque que queda en Cuernavaca.

El funcionario estatal señaló que la temporada de estiaje no concluye y en lo que va de esta temporada de calor tienen registro de casi 39 incendios con 107 hectáreas dañadas de bosques y selvas, aunque para la buena fortuna de los recursos naturales con los cuales cuenta el estado, hay un 10 por ciento debajo de la estadística del año pasado.

Pidió a los ciudadanos no tolerar o callar cuando sean testigos de un incendió que se provoca, y por el hecho de que no ha concluido el periodo de estiaje, todas las brigadas que combaten estos incendios siguen pendientes ante cualquier contingencia.