Empresarios: 'Las elecciones las organizamos los ciudadanos'

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Antonio Sánchez Purón invitó a la ciudadanía a disfrutar la fiesta cívica que representan las elecciones del próximo 2 de junio.

”No olvidemos que las elecciones las organizamos los ciudadanos, nosotros montamos las casillas, contamos los votos y los entregamos al organismo electoral, es una fiesta cívica y hay que tomarlo como tal, lo demás pueden ser dimes y diretes, no creo que exista nada que no genere una condición para que los ciudadanos pueden salir a votar este próximo domingo”, comentó.

Sánchez Purón enfatizó que es momento de elegir democráticamente a los próximos gobernantes, y por su parte, como órgano empresarial participarán como observadores electorales, acreditados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, compartió que premiarán de diversas formas a sus agremiados por salir a votar.

“El sector empresarial va a premiar a sus agremiados para que salgan a votar, pero lo van hacer libre y secretamente”, concluyó.