Empresarios emigran por la inseguridad: Coparmex

"Al menos desde hace dos años, empresarios de alto poder adquisitivo en Morelos han tenido que enviar a sus hijos a Estados Unidos o España para protegerlos de la inseguridad", reveló el presidente de Coparmex en la entidad, Víctor Manuel Mendoza.

De manera contundente precisó que el delito al que más se enfrenta la iniciativa privada en la entidad morelense es al "cobro de piso".

-¿Tienen registrados casos de secuestro? -"No, no he sabido de casos en Coparmex".

Mendoza dijo que "por obvias razones" no revelaría los detalles de quiénes son los empresarios que han tenido que enviar a sus hijos al extranjero.

El representante en Morelos de la Confederación Patronal de la República Mexicana aprovechó el escenario del Primer Parlamento Abierto organizado desde la sociedad civil con el apoyo de cámaras empresariales, para realizar la denuncia frente a los diputados locales que participaron en el encuentro.

Precisó también que aquellos empresarios o ciudadanos no tienen el dinero suficiente para resguardar a su familia en el extranjero, van a tener que seguir en Morelos.

Con base en información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2021 Morelos ocupó a nivel nacional el primer lugar en el delito de secuestro, el tercero en amenazas y el quinto en feminicidio y violación.

Víctor Manuel Mendoza anticipó que desde Coparmex que realiza política social y ciudadana muy fuerte, se trabaja ya en una propuesta que permita en el corto plazo impulsar "modelos nuevos de administración de la justicia", que serán presentados ante las autoridades del ramo en breve.

"Porque si seguimos insistiendo en hacer las cosas de la misma manera, los resultados serán siempre los mismos", reflexionó Mendoza antes de que concluyera la entrevista.













