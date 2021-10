Empresarios critican el gasto gubernamental en la pandemia

Dos sectores de la sociedad en Morelos, el empresarial y el de abogados, hicieron una dura crítica al Gobierno de Morelos por el manejo que ha hecho de la pandemia, pues, por separado, consideraron que se debió destinar más recursos económicos al sector salud, pero también apoyar más a los negocios, al campo, así como a la seguridad y la procuración de justicia.

Miguel Ángel Rosete, integrante de la Barra de Abogados, señaló que el tema sanitario era de suma importancia -aunque se dieron recursos mínimos- pero también asuntos como el campo, desarrollo social, prevención y procuración de justicia debieron ser prioritarios en la agenda del Poder Ejecutivo, antes que promocionar su imagen.

"Creo que el tema de imagen podría quedar a un lado si se trabajara adecuadamente en todos los presuntos si se trabajará en ello. Si se trabajará bien en salud, educación y seguridad la buena imagen tendría que venir como consecuencia de una buena labor en beneficio de los ciudadanos", dijo el litigante, quien manifestó que aún no concluye la emergencia sanitaria, por lo que se deben tomar acciones en esos temas.

Al respecto, Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que durante la pandemia faltaron más apoyos a los comerciantes, pues algunos vendedores, principalmente los micro y pequeños empresarios, no pudieron acceder a estos recursos.

"Es contrastante poder revisar una nota donde se hace contraste del gasto en publicidad y quizá en ese momento tendría que haberse redirigido ese recurso al sector empresarial buscado quizá que algunos fondos hubieran sido a fondo perdido con la finalidad de que menos empresas y menos microempresarios hubieran cerrado de manera permanente la cortina".

Consideró que el tema de publicidad debió ser el último en la agenda del Gobierno de Morelos, los primeros debieron ser apoyo al sector salud y a la rectivación económica, ya que Morelos no ha podido generar la economía que se necesita para que otros comercios no se sigan sumando a lista de los que no pudieron seguir adelante.

De acuerdo con el Informe Estatal del Ejercicio de Gasto 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad, reveló que el Poder Ejecutivo de Morelos gastó 109 por ciento más en publicidad y solo 3 por ciento en salud.