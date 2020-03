[EMPRENDE Y EMPLEA]Haz que tu empresa esté en la cima

Para alcanzar la cima del éxito de tu empresa no existe un método que se pueda reducir a “los diez tips” o “los cinco mejores pasos”, es todo un proceso que comienza por la aceptación de que lo que haces y vendes te llena o te hace feliz.





Nuestra consultora empresarial Dulce Muñoz, comparte que algunas de las claves o factores para que alguien sea exitoso en lo que hace es sentirse feliz con lo que realiza, rodearse de personas positivas y ser socialmente responsable.

Estos aspectos, afirma, serán el 80 por ciento de los factores que determinen si el proyecto a iniciar o la empresa ya constituida llegará a la cima.





“Cualquier empresa o emprendimiento que tengas debe hacerte feliz, que te llene de emoción, que te provoque pasión, si haces algo que no te hace feliz, por más que tengas la herramientas financieras, legales, no tendrás éxito. Esa es la base”.





Como un “plus” tu empresa debe ser socialmente responsable, que satisfaga una necesidad real de tus consumidores, que no los engañes. Al contribuir con una causa “ya estás del otro lado del éxito”.





Una empresa como organización humana tiene en su entorno personas totalmente diferentes a otras, con gustos y sueños específicos, por ello no existe una fórmula o receta como los siete tips o los diez pasos, aclara nuestra coach consultada para Emprende y Emplea.





El rodearse de personas positivas y no “tóxicas” no significa que tiene que despedir o sacar a alguien del proyecto, sino más bien actuar y capacitarlos.





“No deshacernos de las personas porque no somos desechables. Todas tenemos capacidad de cambiar, si lo queremos. Una persona que se queja de todo, que no encuentra solución a nada, y que su manera más fácil de salir del problema es culpando a los demás por no hacer su trabajo, se les debe dar un proceso”.





La capacitación constante es algo en que el empresario debe invertir siempre, sostiene Muñoz, pues el empleado que se siente insatisfecho e infeliz con sus tareas debe iniciar en un proceso de “resiliencia”, para que se haga consciente de porqué actúa de esa manera.





“Siempre hay un porqué, sino son positivas se les brindan las herramientas para ver qué les hace feliz, si está ahí solo porque necesita el dinero, todo pasa: No es feliz, no se siente realizada, le causa conflicto y lo contagia a los demás”.





El empresario debe conocer a sus empleados y también esa parte personal, el por qué “echa culpas”, eso debe ser antes de “deshacerse” de él o ella o moverlo de área; anteponer siempre un proceso de capacitación previo a que este aspecto genere afectaciones al interior.





El empresario o emprendedor debe tener tareas claras y no divagar sobre sus actividades, tampoco hacer las que le tocan a alguien más. No debe ser un ente “multitareas”, si logra que cada empleado haga lo que le toca con gusto, él o ella tendrá espacio para “focalizar el objetivo, la misión, visión, valores, el plan de trabajo; focalizar las metas mensuales, anuales, ninguna empresa de producto o servicio será productiva si no focalizamos”.









POR OBLIGACIÓN NO FUNCIONA





La consultora empresarial Dulce Muñoz da cuenta de historias sobre empresarios a quienes les heredaron una empresa, pero, siempre existe un pero, esta no le satisface y nunca pensó en dedicar su vida a atenderla, estos conflictos personales pueden convertirse en motivadores externos.





“Los testimonios refieren que se enfrentan a un conflicto entre el deber de sacar un proyecto, el tengo que sostenerlo, que se pueden convertir en motivadores externos con los que puedes sacar las metas, mantener los niveles productivos, pero a la larga te hablo de cinco años o de ocho años, esta persona va a dejar la empresa, conocemos casos”.





Antes de que pase lo anterior, el empresario puede someterse a un proceso de “resiliciencia” y lograr en un lapso de 6 meses que el negocio familiar se convierta en crecimiento que lo haga feliz.





“Sí hay forma de cambiar la perspectiva, creemos en personas resilientes, alguien que tiene una empresa familiar y no le gusta el producto debe iniciar en un proceso de por qué no te gusta, qué pasa, qué te significa el haber heredado algo que no te hace feliz y porqué; se buscan un porqué y un para qué, claro que se puede llevar al éxito después del proceso”.





Tal proceso no se concluye con un taller o un curso, sino un proceso de capacitación de 6 meses, con un tiempo invertido de 8 horas semanales; un proceso de formación para asumir nuevos conocimientos y des aprender otros.





Dulce Muñoz, asegura que todo empresario debe atender estos focos de alerta de manera preventiva.





Nuestra consultora opina que las empresas deben caminar hacia la humanización, para no morir.





“Los empresarios de la vieja guardia han sido orillados a cambiar su forma de actuar en el mercado”.













CONSIGUE RESULTADOS ASÍ

Ama lo que haces





Actúa socialmente responsable





Pon atención en tu personal y sus necesidades





Rodéate de personas positivas y con iniciativa





Detecta problemas y soluciona





La capacitación es permanente









FRASE:

Las empresas están conformadas por personas y cada una es diferentes, tiene gustos y sueños distintos y específicos; lo mejor es rodearse de personas positivas, que abonen al emprendimiento, trabajar duro y focalizarse”Dulce Muñoz,consultora empresarial