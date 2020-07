[Emprende y Emplea] Trabajo informal, salvavidas en tiempos de crisis

Con la entrada en vigor del semáforo naranja, trabajadores y empresas se adaptan a la nueva normalidad. Así, seis de cada diez profesionistas en México optaron por realizar trabajos "freelance" durante esta pandemia a fin de mantener su economía.

OCCMundial informó que un estudio reveló que el 31 por ciento de los reconoció que en esta época labora como freelance por un dinero extra; otro 30 por ciento como alternativa para tener un ingreso tras haberse quedado sin empleo, un 30 por ciento más comentó que no pudo ofrecer sus servicios así debido a que su profesión no lo permite, y sólo un nueve por ciento mencionó que trabajar como freelance no era de su interés.

Las cifras son importantes puesto que antes de la pandemia, sólo el 35 por ciento de los mexicanos había experimentado esta forma de trabajo como fuente principal de ingresos, sin embargo la situación provocó un incremento exponencial en esta forma de subsistencia laboral.

Y es que tanto empresas como trabajadores consideraron que los proyectos independientes les permitían mantener una relación en donde se apoyaban de común acuerdo.

Cabe destacar que el 65 por ciento de los encuestados afirmó que es la primera vez que se emplea bajo este esquema.

Y es que el último reporte del Termómetro Laboral refleja que a pesar de que la reactivación económica avanza, las empresas disminuyeron sus contrataciones hasta en un 51 por ciento respecto a las últimas semanas.





Ventajas de trabajar de Freelance

Oportunidad de conocer y trabajar para varias empresas.

Tener el control sobre su tiempo.

Permanecer en casa.

Tener la posibilidad de negociar la remuneración a recibir.





Desventajas