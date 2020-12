[Emprende y Emplea] La lectura abre las mentes y los negocios

Hoy en día iniciar un negocio no es nada fácil, se requiere de mucha dedicación, esfuerzo, dinero y sobre todo de mucha paciencia, pero también es necesario el abrir la mente, y eso se logró leyendo.

De acuerdo al INEGI, con base a los resultados del Módulo de Lectura (Molec) 2020, en México una persona lee en promedio 3.4 libros por año.

Lo que más se lee son los géneros como la novela, el cuento, la ciencia ficción o el teatro, con el 42% (4 millones) de preferencia.

Los principales motivos de lectura de libros son el entretenimiento y por cultura general, y concentran 65 de cada 100 personas de 18 años y más que son alfabetas y lectoras .

Pero no solo se lee por placer, sino que cuando se quiere ser un empresario exitoso se requiere de un aprendizaje profundo, y aunque existen muchas formas de adquirir ese conocimiento continuo, uno de los más importantes es el hábito de la lectura.

A lo largo del mundo muchos de los empresario más exitosos han dicho que una de las claves del éxito es leer, leer mucho, ya que a través de los libros se tiene acceso a un mar de conocimiento los cuales pueden ayudar a fortalecer el proceso de toma de decisiones, sobre todo si se está iniciado un negocio.

De acuerdo a “ActionCoach” el abrir un libro genera múltiples beneficios, algunos de los más comunes son: mejorar las habilidades de comunicación (tanto escrita como verbal), entrenar la mente, incrementar la imaginación, desarrollar la creatividad y convertirte en una persona más reflexiva.

Pero que leen los grandes empresarios exitosos? De acuerdo a entrevistas que han dado, Jeff Bezos ha dicho que de sus libros favoritos son: Los buenos hábitos de las compañías visionarias (Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies) de Jim Collins y Jerry Porras, y Lo que queda del día (The Remains of the Day) de Kazuo Ishiguro.

Bill Gates, fundador de Microsoft, dijo que si libro favorito es: Los Ángeles que llevamos dentro (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined), de Steven Pinker..

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook su libro favorito es: La Eneida de Virgilio; en tanto Tim Cook, CEO de Apple dijo que su libro favorito es: Compitiendo contra el tiempo (Competing Against Time) de George Stalk.

Steve Jobs, co-fundador de Apple mencionó que algunos de sus libros favoritos son: El Rey Lear de William Shakespeare, El Dilema del Innovador (Innovator's Dilemma) de Clayton Christensen, Mente Zen (Zen Mind) de Shunryu Suzuki, Más allá del materialismo espiritual de Chogyam Trungpa, la Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda.

Los libros que como emprendedor deber leer, según “Entrepreneur” son: Las 48 leyes del poder de Robert Greene en el cual se encuentran algunas de las reglas que se deben seguir y observar dentro de cualquier lugar llámese trabajo, empresa, política, familia, etc.

Padre rico padre pobre de Robert Kiyosaki, libro que aborda temas desde la educación profesional, las costumbres familiares acerca de las profesiones hasta la situación actual y futura de los emprendedores.

Otros de los libros que se deben de leer de motivación para emprendedores son: Héroe de. Rhonda Byrne y A veces se gana, a veces se aprende de Jhon C. Maxwell.

Por lo que cualquier momento es bueno para leer un libro, y más cuando esa lectura permitirá crecer más en todos los ámbitos posibles.