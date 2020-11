[Emprende y Emplea] Golpea el desempleo por la pandemia a las mujeres

La pandemia de Covid-19 afectó a todos los sectores de la población aunque también reflejó la falta de igualdad y precariedad laboral que siguen enfrentando las mujeres, ya que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), después de los meses de mayor desempleo por la contingencia sanitaria, la recuperación para las mujeres ha sido más lenta, en especial ser muchas de ellas madres trabajadoras.

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha convertido los hogares en centros de trabajo, escuelas y espacios de juego, multiplicando las responsabilidades de las madres trabajadoras, muchas de ellas deben dividir su tiempo para cumplir con el horario laboral de trabajo y el horario escolar de sus hijos, esto llega a complicar de manera severa su día, ya que se han vuelto además de madres y trabajadoras en maestras, y en ocasiones, han tenido que dejar su trabajo por decisión propia o al ser despedidas.

Martha Cerón Rivas, administradora de 37 años de un centro educativo en Cuernavaca, es una de las casi 16 millones de madres trabajadoras en México. Desde mediados de abril fue liquidada de su trabajo, una situación que volvió demasiado complicado el poder enfrentar la pandemia.

“Tenía mucho miedo, entré en un momento de estrés y ansiedad, mi liquidación fue buena no me puedo quejar pero no era solo el hecho de no obtener un ingreso sino también los años que le entregué a la empresa; hoy tuve la suerte de conseguir otro trabajo sino no se que hubiera pasado con mi familia”, expresó.

En México, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las mujeres hacen 27 horas a la semana de trabajo no remunerado y de cuidado a la semana, mientras que los hombres le dedican 14 horas.

De acuerdo a los resultados del impacto del Covid-19 en la actividad económica y el mercado laboral elaborada por el Inegi, de un universo de estudio de 18 y más años usuaria de teléfono (68.2 millones de personas), 35 millones forman parte de la población económicamente activa, que representa una tasa de participación económica del 51.3 por ciento.

La situación de las mujeres ocupadas muestra que de los 12.4 millones de ocupadas, 2.9 millones son ausentes temporales con vínculo laboral o fueron suspendidas durante la contingencia sanitaria, cifra que representa el 23.2 por ciento del total de mujeres ocupadas, siendo la pandemia la razón principal de ausencia o suspensión de laboral en el 94 por ciento de los casos.

El Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que las empresas y gobiernos deben adecuar sus normas para proveer flexibilidad laboral que fomente la conciliación de trabajo y familia, sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

Sin embargo, el organismo público precisó que durante la suspensión laboral, el 37.1 por ciento de los hombres recibió completo su sueldo o salario contrario al 40.5 por ciento de mujeres; el 42.2 por ciento de los hombres recibió parcialmente sus sueldos o salarios frente a 46.9 por ciento de las mujeres; mientras que el 20.5 por ciento de los hombres y el 12.6 por ciento de las mujeres no recibieron ingresos por su trabajo.

En cuanto a temas nacionales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi señaló que durante el periodo enero-marzo de 2020, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el estado fue de 890 mil 530 (56.5 por ciento del total), cuando un año antes había sido de 868 mil 723 (56.4 por ciento), estableciendo el incremento de 21 mil 807 personas es consecuencia de las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica.

En Morelos 72 de cada 100 hombres de 15 años y más son económicamente activos, en comparación con las mujeres donde 43 de cada 100 se ubican en esta situación. En lo que se refiere a la Tasa de Desocupación por sexo se observa que la desocupación en los hombres disminuyó 1.3 y en las mujeres aumentó 0.7 puntos porcentuales frente a la registrada en el cuatro trimestre de 2019.

A este panorama tan crítico se añade la falta de apoyos por parte de los actuales gobiernos a este sector tan necesario a nivel nacional.





Programas de apoyo

Impulso Productivo Comunitario

Las bases pueden ser consultadas en la página https://desarrollosocial.morelos.gob.mx/









Beca Bienestar para las Familias Benito Juárez de Educación Básica Las bases están en https://www.gob.mx/becasbenitojuarez?fbclid=IwAR0d2I2DJtqnXuSDwQCZwWRhqyuTBMK3I6FPqo1pALnFtmBotZOCbC2zdkw









Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños hijos de Madres Solteras Para inscribirse se debe acceder a la página: https://presidente.gob.mx/apoyo-para-el-bienestar-de-las-ninas-y-ninos-hijos-de-madres-trabajadoras/