[Emprende y Emplea] Con poco o mucho, emprende tu negocio

La crisis sanitaria sumada a la crisis económica está ocasionando que cada vez se vean a más personas emprender un negocio, esto debido a que se han perdido miles de empleos, empresas y negocios en pequeño han tenido que cerrar ante la falta de dinero para hacer frente a los gastos.

Sin embargo, aunque las ganas para iniciar un negocio están presentes, en muchas ocasiones no se logra concretar el proyecto, ya que no se tienen los recursos suficientes para ello, por eso aquí te decimos una forma de poder lograr el objetivo que se quiere.

Se dice que a una persona que decide iniciar su negocio con poco dinero se le llama Bootstrapping. Estas personas evitan recurrir a préstamos, sin embargo el proceso para levantar el negocio puede ser lento.

Sin embargo, hay quienes sí deciden recurrir al financiamiento, a los créditos que ofrecen tanto el gobierno, bancos u otras instituciones financieras, y también es válido, siempre y cuando se conozca bien la forma de operar.

De acuerdo a la revista empresarial Entrepreneur, existen diversas formas de poder conseguir los recursos para poder iniciar un negocio, la primera de ellas conocida como "FFF" (Friends, Family and Fools) esta se usa cuando un emprendedor inicia su negocio gracias a la ayuda de su familia y amigos.

Otra forma que existe es a través de los Fondos Gubernamentales, que se usan para generar modelos de negocio y desarrollo del proyecto. Las principales fuentes son los fondos de la Secretaría de Economía (SE), Nafin y Conacyt, uno de ellos podría ser el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía, que tiene como misión impulsar a que los y las microempresarias emprendan, desarrollen y consoliden sus negocios, mediante el otorgamiento de servicios de microfinanzas integrales para incrementar la productividad de sus negocios y mejorar sus condiciones de vida.

Esto se realiza con la intermediación de Instituciones de Microfinanzas (IMFs) y Organizaciones capacitadoras e incubadoras.

El Capital Semilla es un crédito que entrega la cantidad de dinero necesaria para implementar una empresa y financiar actividades claves durante el inicio y la puesta en marcha del proyecto.

Financiamiento bancario es cuando las empresas pueden acudir al financiamiento bancario con el fin de tener flujo en la operación diaria del negocio. Aquí lo importante es comparar los productos y apostar por aquel que se adecue mejor a tus necesidades personales, ya que el crédito debe ser un traje a la medida.

De acuerdo a la CONDUSEF es importante que si se va a solicitar financiamiento es importante primero cerciorarse de identidad y registro de la empresa o institución ante CONDUSEF. Es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.

No dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito. No entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, si no se está seguro de que sea una empresa seria. Y antes de dar la comisión por gastos de gestoría, asegurarse de la viabilidad del crédito.