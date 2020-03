Empeora daño ecológico

“Nosotros no tenemos ningún derecho de destruir lo que la señora naturaleza y/o Dios crearon durante 3 mil 500 millones de años; lo que podemos hacer es tratar, en la medida de lo posible, de mantenerlo, no sólo por el bien de las especies, sino por el mismo ser humano, pero mientras no entendamos eso, vamos a seguir devastando nuestros recursos naturales, expresó el biólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Óscar Dorado Ramírez.





El daño ecológico en el país y en el estado es cada vez peor; no se ven acciones que traten de aminorar las consecuencias del cambio global. Hay mucho discurso de políticos y funcionarios, asegura, pero que al final no hacen nada.





Para Dorado Ramírez las afectaciones al medio ambiente tienen solución, pero se requiere de la participación social, así como de acciones concretas y “no ocurrencias” que, por desgracia, afirma, son muy comunes, particularmente en este sexenio. “Hay mucha improvisación en el tema ambiental, creemos que es como cualquier otra actividad de la sociedad y cualquier persona puede hacer los cambios importantes, y no; que no se necesita ser especialista, y por eso mismo no se encuentra la solución”, señaló.





Explicó que los problemas ambientales son multifactoriales, por ello, la solución no es sencilla; “deberíamos buscar formas diversas para poder contribuir a la conservación de la naturaleza”.





Para el investigador hay dos elementos fundamentales para atacar el problema, uno de ellos es que todo se le “achaca al gobierno; y es cierto, el gobierno tiene mucho que ver, pero no es el único, la participación ciudadana es fundamental, pero esto se vuelve un círculo vicioso, ante lo que se necesita un gobierno que coordine a la sociedad; se necesita cerebro, liderazgo, capacidad, porque en eso se basa el respeto a las autoridades”.





Destacó que en México hay muchas y mejores leyes ambientales que en otros países, pero no se cumplen y se genera impunidad e ilegalidad. Citó al presidente Andrés Manuel López Obrador: “señaló que tenía varios proyectos fundamentales para el país, qué bueno, ya nos hacían falta, pero básicamente él anuncia un proyecto y que se va a iniciar y se está iniciando, cuando no hay un estudio de impacto ambiental, cuando normalmente lo que se hacen son los estudios, los análisis, se mandan a la Semarnat, quien los evalúa y dictamina si se puede o no realizar ese proyecto y si lo aprueba debe haber medidas de mitigación, después de eso la empresa o el gobierno determina, bueno, me conviene o no me conviene porque sus medidas de mitigación son muy caras y no es costeable para mí o si sí es costeable, posteriormente inicia la obra, pero en el actual sexenio comenzamos al revés , primero se empieza construir, se coloca la primera piedra y hay después vemos, eso no sólo es una forma ilegal de hacer las cosas, sino es una muestra de que no nos interesa el ambiente, particularmente en este sexenio, y no creo que las cosas se hacen por fastidiar al medio ambiente, sino por falta de asesores que digan hay que hacer bien las cosas”.





La deforestación, la tala de la vegetación y la contaminación de residuos sólidos, atmosférica y de suelos son dos de los principales problemas ambientales en México; “lo grave es que a menudo se hacen las dos cosas y el efecto negativo no es sólo para el ser humano, sino la pérdida de las especies, de la biodiversidad, a lo que se suma la introducción de especies exóticas que vienen de otros países o de México mismo, pero que no son nativas de Morelos, denominadas también invasoras”.





Para el investigador de la UAEM, el cambio climático es consecuencia de la contaminación y la tala en algunas ocasiones; sin embargo, apunta, “hay que entender que el planeta está cambiando todo el tiempo; no es lo mismo el día de ayer o hace un año, y a veces la temperatura baja o sube muchísimo, pero insiste: “el hecho de que la temperatura esté incrementando no es una novedad; de hecho, ha provocado un debate entre los científicos, ya que unos culpan de ello al ser humano y otros no en su totalidad”.





Señaló que en Morelos y en México existen modas; “ahorita, la moda es el cambio climático, hace unos años, la ecología, después cambiaron al medio ambiente y luego comenzaron con el desarrollo sustentable. Todos le echamos la culpa al cambio climático, pero es algo global y poco podemos hacer, relativamente, para cambiar algo global”.





“Hay veces que la gente protesta por que se derrama o tira un árbol, lo que está bien, pero no se hace cuando la deforestación es mayor o gran escala”.





Destacó que en el estado se requieren varias cosas para que podamos tener una mejor calidad ambiental, como gobiernos capaces.













10 años han pasado desde que se determinó realizar ordenamientos territoriales; a la fecha, nada ha cambiado













URGEN ACCIONES





Para el investigador hay mucha improvisación en el tema ambiental; es urgente que sociedad y gobierno trabajen coordinadamente