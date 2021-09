Emmanuel Espintla expone un fragmento del sismo de 2017

Recientemente, en el Centro Cultural Jardín Borda, se inauguró la exposición Proyecto Esperanza. A cuatro años del sismo de Jojutla, que reúne el trabajo de artistas plásticos que sobre escombros recogidos en el sismo crearon obras de arte; entre ellas destaca la obra de Emmanuel Espintla, el único artista originario de Jojutla que forma parte de esta exposición.

A diferencia de los demás artistas, que tomaron el escombro como lienzo, para crear su nueva obra, Emmanuel Espintla no lo hizo así, pues su pieza era parte de un mural que ya había realizado, y que debido al sismo, tuvo que ser demolido.

"Conocí el Proyecto Esperanza de José Luis Hernández Bañuelos, y su propuesta era mandar a pintar escombros del sismo con varios artistas de México, yo le comenté que ya no necesitaba pintar mi escombro, porque había sido víctima del sismo, ya que una casa donde recién había pintado un mural se había dañado estructuralmente, y la familia tenía el temor de que se cayera porque es una casa vieja de adobe que data aproximadamente del año 1890; ellos tenían el temor de que pudiera colapsar, y aunque no se veían fisuras, tenían miedo por lo que había pasado con otras casas de la época y me dijeron que lo pensaban tumbar porque era el estuco que revestía la casa, y entré en shock porque son mis amigos, y no podía decirles no lo tumben, si lo más importante era ver que la estructura estuviera bien", expresó Emmanuel Espintla.

El artista describe que la casa tenía algunas grietas que no parecían mayores, pero era necesario cerciorarse de que no estuviera dañada más a fondo, y sólo podían hacerlo tirando el mural.

"Al final decidieron tumbarlo, la gente me avisó y fui corriendo con la cámara para grabar el proceso. Y lo primero que me encontré fue un ojo viéndome, como diciendo '¿qué pasó?', lo guardé en casa como un recuerdo de ese mural, quise buscar un escombro más pequeño pero no había, no se distinguían tanto como ese ojo. Y bueno, casi nos ponemos a llorar, cuando le conté la historia, y me dijo, 'eres el primer artista que conozco de Jojutla' hicimos clic y me invitó a ser parte del proyecto con esta pieza".

De acuerdocon la idea principal del proyecto, las piezas serían subastadas, para recaudar fondos y apoyar en la construcción de nuevas casas para las familias que resultaron afectadas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jojutla decidió adquirir una parte de las obras para ayudar a las personas y construir más rápido las casas.

Sin duda, para el artista tener esta pieza es algo muy significativo, pero no deja de causar tristeza por los recuerdos que conlleva.

"Era como el fin del mundo, así se sentía y se percibía, ver los carros con los escombros encima, los cables en el piso, el dolor de las personas en su mirada, no puedes mas que humanizarte ante eso, y ver que esta pieza también era como un desmoronamiento moral y profesional, porque estuve como dos semanas de sol a sol pintando el mural con la ayuda de varios niños que se sumaron al proyecto, y fue algo fuerte saber que podía convertirse en un peligro si seguía ahí. Fue una suerte como de ruina y de desmoronamiento profesional y moral de saber que somos efímeros, que nuestro paso por la vida es así, es como darte cuenta que la muerte está muy cerca y cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro cuando la naturaleza se hace presente y nos hace darnos cuenta de nuestra pequeñez".

Ahora esta pieza, que fue parte de un gran mural, ha tomado otro sentido al ser un pedazo de arte que ha sobrevivido a ese terrible suceso.

"El verlo resignificado como parte de una exposición, me llena de mucha satisfacción pero a la vez de tristeza porque me recuerda a ese momento, y es un poco irónico porque siempre quise exponer en el Borda, y ahora llegar con un escombro, que no es mi mejor obra, pero es una obra que surgió para la generosidad. Y también lo veo como un exvoto porque son cuerpos fragmentados, es una parte mía, pero dolorosa, sin embargo lo bonito es que surgió para una buena causa".

El artista agradeció esta importante invitación, y aplaudió la labor del Proyecto Esperanza por trabajar en favor de la comunidad.

"Me siento muy honrado de ser el único artista del municipio, y estar ahí en ese momento. Creo que estas situaciones nos enseñan muchas cosas, y es increíble cómo nos volvemos insensibles y no vemos a la gente y su realidad, hay que ser más empáticos y ayudar a los demás cuando se pueda".

La exposición continúa exhibida en la sala Juárez del Centro Cultural Jardín Borda, no olvides visitarla.