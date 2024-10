No vamos a negociar espacios con perdedores: Jiménez Ponciano

“No vamos a negociar espacio con los perdedores. Si bien hubo algunas irregularidades en la votación del 6 de octubre, todas fueron atendidas por el Consejo Municipal Indígena”, dijo José Carlos Jiménez Ponciano, alcalde electo de Xoxocotla, luego de que dos integrantes de diferentes planillas impugnaran la elección del fin de semana pasado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

Fue el pasado 10 de octubre, poco después de la medianoche, cuando Pedro Juárez Crescencio, excandidato a primer regidor de la planilla amarilla presentó un recurso de impugnación por presunta violación de las elecciones. Su queja quedó asentada en el expediente TEEM/JDC/270/2024.

Con pocos minutos de diferencia, la excandidata a síndica por la planilla roja, Minerva Corona Flores presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, impugnando también los comicios del 6 de octubre bajo el expediente TEEM/JDC/271/271/2024. Ambos fueron turnados a la maestra Mirna Pérez Pineda, magistrada en funciones de la ponencia 1.

Minutos después, el alcalde electo emitió un comunicado en el que señaló que las elecciones del 6 de octubre se llevaron a cabo sin altercados que pusieran en riesgo la elección.

Estaremos atentos a lo que prosiga y vamos a defender el voto de todos los ciudadanos que votaron en esta elección. Se debe aprender a perder y lo que se ganó en las urnas no se debe invalidar en los tribunales. Lo que perdieron en las urnas no lo pueden ganar en los tribunales.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, Jiménez Ponciano dijo que lo que se busca es anular la elección de Xoxocotla; “considero que solo quieren sacar ventaja de una cosa u otra cosa; sin embargo, también nosotros estamos atendiendo el tema con nuestros abogados”.

Aseguró que los comicios se realizaron conforme a derecho y recalcó que todos los candidatos de las planillas votaron de conformidad con el proceso que se realizó.

“No quieren respetar el triunfo de la planilla naranja, no saben perder y básicamente es eso, quieren negociar y no vamos hacerlo; vamos a trabajar para sacar adelante a nuestro municipio, no vamos a aceptar ningún tipo de negociaciones, vamos a ser firmes con nuestro pueblo y la decisión y la confianza que nos dieron es hacer un buen trabajo y de alguna manera erradicar la corrupción”.