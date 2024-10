Candidatos impugnan elecciones de Xoxocotla ante el TEEM

Las dos primeras impugnaciones tras la elección de la presidencia de Xoxocotla, en las que resultó ganador el candidato de la planilla naranja, José Carlos Jiménez Ponciano, llegaron al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

Así se da cuenta en los expedientes TEEM/JDC/270/2024 y TEEM/JDC/271/2024, tras los recursos interpuestos por Pedro Juárez Crescencio, primer candidato regidor por la planilla amarilla y Minerva Corona Flores, candidata a síndica de la planilla roja.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

En ambos documentos se señala que los recursos fueron interpuestos por: "Violaciones en la elección del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos... señalando la nulidad de casillas, que tiene como consecuencia la nulidad de dicha elección".

Los casos fueron turnados a la Ponencia Uno del TEEM, a cargo de la magistrada en funciones, Marina Pérez Pineda, para formular el proyecto de resolución correspondiente.

Local Alcalde electo de Xoxocotla recibe constancia de mayoría custodiado por policías

Por su parte, la planilla naranja que encabeza José Carlos Jiménez Ponciano emitió un comunicado en el que admiten algunas irregularidades tras la elección del pasado domingo 6 de octubre, sin embargo, aseguran que fueron resueltas en su momento.

"De nuestra parte consideramos que si bien hubo algunas irregularidades en la votación, todas fueron atendidas por el Consejo Electoral Municipal Indígena de Xoxocotla, de tal manera que la jornada electoral se llevó a cabo sin altercados que hayan puesto en riesgo la elección, todo a su vez que fueron más de 11,000 (once mil) votantes de la elección quienes sufragaron por alguno de los nueve candidatos postulados", señala el escrito.

Asimismo, llamaron a los candidatos no ganadores a aceptar el triunfo de José Carlos Jiménez Ponciano: "Cabe mencionar que los candidatos debe elevar su madurez política, en la Xoxocotla se debe aprender a perder y lo que se ganó en las urnas, no se debe invalidar en los tribunales, los que perdieron en las urnas, no lo pueden ganar en los tribunales. Todo a su vez que todos los candidatos fueron y estuvieron participando en todo el proceso electoral".