Sánchez Ortega aún busca la reelección como diputado

El diputado local Alberto Sánchez Ortega aseguró que aún busca la reelección como diputado, por lo que negó haber desistido de su registro en el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Su declaración surge luego de que el delegado en funciones de dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina informará que la dirigencia nacional les notificó que los diputados locales Alejandro Martínez Bermúdez y Alberto Sánchez Ortega desistieron de su registro para buscar una candidatura.

Desconcertado por las declaraciones de Ulises Bravo, Sánchez Ortega comentó: "Me registré para contender para el distrito, para diputado local, me sorprende lo que me comentas".

Consideró que tal vez se trate de una guerra sucia y agregó que cumplió con la convocatoria y se registró en tiempo y forma.

Sánchez Ortega comentó que sin duda buscará aclarar la situación y revisará si son ciertas las declaraciones de Bravo Molina.