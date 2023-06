Necesaria, la seguridad para el desarrollo: Alfonso Duarte

“La seguridad es lo principal para que un estado logre el pleno desarrollo. Las inversiones llegarán y los programas sociales podrán ser fortalecidos si existen condiciones para la instalación de nuevas empresas o el crecimiento de las mismas”, considera el general en retiro Alfonso Duarte Múgica, aspirante a la gubernatura del estado de Morelos.

Originario de Puente de Ixtla, Alfonso Duarte afirma en entrevista para El Sol de Cuernavaca que tras revisar una y otra vez las condiciones en las que actualmente se encuentra el estado aceptó involucrarse en la política a invitación de un grupo de amigos.

En materia de seguridad, afirma que en este sexenio ha habido más muertes que en cualquier guerra. “Llegué a la conclusión de que el estado y el país no pueden aguantar más en esta situación; se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para detener a la delincuencia organizada. Con pena he de decir que en el actual gobierno suman 150 mil homicidios dolosos y 42 mil desaparecidos, que en total suman 192 mil, esto, de acuerdo con mis conocimientos militares, lo puedo comparar con las bajas de una guerra”.

La delincuencia organizada, asegura, tiene dos objetivos: el primero es el de sobornar a las autoridades, corrompiéndolas y generando impunidad y, la segunda, generar miedo en la sociedad. “Cuando se genera este temor, estamos hablando de terrorismo, y aunque es una palabra fuerte, así se vive en Morelos y muchas partes del país”, lamenta.

El general en retiro señaló que por seguridad no revela los nombres de quienes le han impulsado para participar en la próxima contienda, pues se trata de algunos empresarios que incluso le han revelado que pagan “derecho de piso”.

Confesó que aún no sabe si se quedará con algún partido, o incluso si será el candidato de una posible alianza.

“En 49 años de servicio trabajé para el PRI, PAN, PRD y los últimos 7 meses con Morena, en todos los lugares encontré personas profesionales y muy buenas, ese no es mi problema. Los conceptos de honestidad, integridad y patriotismo creo que no están peleados con los que debemos querer para el país y he sido firme en estos conceptos”, afirma, e insiste que su aspiración es ciudadana.

Para Alfonso Duarte una de las principales apuestas que se deben tener para lograr el crecimiento es garantizar seguridad, las inversiones se han ido, no solo de Morelos sino de México con la actual situación, y este tema, dijo, está totalmente ligado a la participación ciudadana. “Muy poco se puede lograr si la sociedad no está consciente de que es la pieza clave para mejorar los diversos rubros que tiene pendientes el estado”, asegura.

“Necesitamos que la sociedad colabore a través de las denuncias ciudadanas, pero no lo hace porque saben que si denuncian y la autoridad no actúa el afectado será el denunciante; necesitamos darle confianza a la sociedad para que denuncie”, advierte.

Recordó que el éxito que se tuvo en Baja California (en donde trabajó como parte del Ejército) fue porque las fuerzas armadas tenían el 92 por ciento de confianza del pueblo, algo que se debe volver a lograr en Morelos.

Para ello, dijo, se requiere de un trabajo en conjunto en el que no se pierdan de vista las responsabilidades que tienen tanto los poderes Judicial y Legislativo, ni el aparato gubernamental federal, estatal y municipal.

Mejorar la confianza y abatir la corrupción sólo se podrá lograr a través de las mejoras salariales y la dignificación de los policías, destaca Duarte. Para ello, será necesaria la capacitación de los cuerpos policiacos pero no solo en el ámbito físico, sino también en el fortalecimiento de valores civiles.

Alfonso Duarte, ciudadano y militar con miras al 2024

Duarte Múgica señaló que no es el militar el que aspira a la gubernatura, sino el ciudadano que desea ver mejor a su estado, aunque ciertamente no puede dejar atrás los ideales de un militar, que son la honradez, la lealtad y el servicio.

“Yo me retiré en 2019, alcancé el más alto rango que es general de división, tengo maestría en administración pública y maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacionales. Yo ya me encontraba en una zona de confort, pero no puedo ser omiso ante la situación que se vive”.

La apología del delito, un mal que se debe erradicar

Para el general de brigada los narcocorridos y las narcoseries no se pueden prohibir, pero sí se debe hacer conciencia desde los medios que estos contenidos generan en los jóvenes falsos líderes.

"Tenemos que evitar la apología del delito, estamos generando que los jóvenes los vean como líderes y que los admiren, cuando no saben la cantidad de muertes que se han generado".





