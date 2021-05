Se compromete Matías Nazario poner orden a giros rojos 

En mi gobierno no habrá corrupción y se regulará el funcionamiento de los giros rojos, desde bares, cantinas, centros nocturnos y demás, para que la población no corra riesgos, se respeten las normas de protección civil y sanitarias, pero, sobre todo, no sean centros inseguros, generadores de violencia y que alteren el orden público, aseguró el candidato a la alcaldía de Cuernavaca del Partido Movimiento Alternativa Social (MAS), Matías Nazario Morales.

Lugo de escuchar las quejas de los vecinos de la Colonia Gloria Almada en el poblado de Ahuatepec, quienes se quejaron por la proliferación de cantinas y bares, incluso en la vía pública, el candidato reconoció que es la corrupción en el ayuntamiento y funcionarios encargados de esta área, lo que propicia un crecimiento desordenado y arbitrario de este tipo de negocios en Cuernavaca.

Sin embargo, advirtió que cuando sea presidente municipal con el voto de los ciudadanos, habrá una depuración, se regularizan los giros rojos y se terminará con la corrupción que propicia que, a cambio de dádivas, se extiendan permisos irregulares al margen de la ley.

Cortesía | Equipo de campaña de Matías Nazario

El abanderado del MAS Matías Nazario, explicó en entrevista para algunos medios de comunicación que le dan cobertura informativa a su gira proselitista, que el Consejo Ciudadano que ha propuesto conformar en Cuernavaca, tendrá entre otras funciones, coadyuvar en el desarrollo de proyectos para el desarrollo urbano de la ciudad, no sólo en cuanto a propuestas sino también en cuanto a la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos que se inviertan.

Añadió que la conformación de este Consejo será mediante un proceso abierto mediante convocatoria a la sociedad capitalina, por lo que todo aquel que quiera participar lo podrá hacer, y el propósito general es hacer partícipe y corresponsables a los ciudadanos, de las acciones que el ayuntamiento realizará para generar un desarrollo ordenado y planeado, como lo requiere una ciudad de primer mundo.

Nazario Morales también visitó este día a vecinos del poblado de Ahuatepec al nororiente de la ciudad, a quienes agradeció la adhesión a su proyecto político rumbo a la alcaldía capitalina, pues durante el pasado fin de semana recibió muestras de respaldo en al menos seis colonias más, lo que el abanderado del MAS consideró un aliciente para su proyecto y confianza en que logrará el triunfo en las urnas este próximo seis de junio.