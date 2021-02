José Luis Urióstegui y Daniel Martínez, candidatos del PAN

La Comisión Organizadora Electoral Nacional, hizo entrega de la constancia de mayoría, con fundamento en lo previsto en el artículo 67 del reglamento de selección de Candidaturas a Cargo de Elección Popular del Partido Acción Nacional, a José Luis Urióstegui Salgado y Daniel Martínez Terrazas.

Ambos candidatos obtuvieron mayoría de la votación validada y emitida en la jornada electoral celebrada el pasado 31 de enero del 2021, con base al contenido del acuerdo COE-145/202, mediante el cual, se declara la validez de la elección dentro del proceso interno de selección de Candidaturas a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca y la Diputación Federal Distrito 01 que registrará el Partido Acción Nacional en el Estado de Morelos.

En las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la Comisionada Presidenta Mariana de Lachica Huerta, felicitó ambos candidatos por la entrega y compromiso con los militantes de Acción Nacional.

Reconoció el trabajo que realizaron los comisionados el día del proceso electoral en Morelos, "por proteger el máximo derecho que tiene la COE, el derecho de votar en libertad de parte de la militancia de Acción Nacional".





En su intervención, el candidato José Luis Urióstegui, agradeció a la militancia del PAN, la confianza depositada en su persona y se comprometió a llevar una campaña basada en los valores y principios del Partido Acción Nacional.

"En un proceso democrático limpio en el cual, se sintieron los protocolos de salud que la propia autoridad establecía, se hizo valer la voluntad de quienes tenían el derecho a señalar quienes eran las personas que habrían de representarles en el próximo proceso electoral, a mí me da mucho gusto haber recibido esta voluntad mayoritaria, me compromete mucho hacer el mayor de mis esfuerzos para lograr que la elección del 6 de junio, esta oportunidad que se me da con el PAN y su militancia se vea reflejado con el triunfo", puntualizo Urióstegui Salgado.

A su vez, Martínez Terrazas, Candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 en Cuernavaca aseguró que trabajará por el desarrollo y bienestar del municipio.

Israel Mariano | El Sol de Cuernavaca

"Fuimos el único partido político que sus candidatos van a resultar electos por un proceso democrático, no lo van a vivir otros partidos políticos en el Estado y creo que nosotros siempre prevalecimos en eso, en defender todos los derechos que tiene un militante, es el de elegir a sus candidatos y a su representante, lo importante del proceso fue que la militancia participó".

Ambos candidatos finalizaron agradeciendo a la militancia, su valor, entrega y participación por lo que aseguraron que no les fallaran y seguirán luchando para un Cuernavaca renovado y con más oportunidades.