Llama Matías a extremar cuidados para prevenir Covid-19

Luego de recibir su constancia que lo acredita como candidato del MAS ante el IMPEPAC, para contender por la presidencia municipal de Cuernavaca, Matías Nazario Morales se declaró listo para iniciar su campaña política en cuanto el calendario electoral lo permita.

Matías Nazario luce recuperado después de superar la enfermedad del coronavirus, que lo mantuvo fuera de circulación prácticamente desde la última semana de enero.

Matías manifestó que, afortunadamente, no hay secuelas de la enfermedad que afecten su estado físico, por lo que, cuando inicie formalmente el periodo de campaña, estará en óptimas condiciones.

La pandemia no ha acabado, advirtió, he hizo un llamado a todas y todos para extremar cuidados, pues desde su experiencia, ninguna precaución sale sobrando; por su parte aseguró que su campaña se ajustará a todos los lineamientos sanitarios, pues mientras no estén vacunados la mayoría de los mexicanos, el riesgo de contagio está latente.

Acompañarán a Matias, en su búsqueda por la alcaldía, Luis Miguel Ramírez Romero, como suplente, quien ha sido regidor del ayuntamiento de Cuernavaca, Diputado local y Diputado federal, con amplia experiencia en la administración pública; como candidata a Síndica fue registrada Marilú Zahuaya Zavala, quien fue Directora del DIF de Cuernavaca durante la administración 2015-2017 y a quien se le reconoce por sus actividades de altruismo social y su amplia trayectoria en el ámbito empresarial; su suplente es la abogada Norma Delgado Díaz, con reconocida actividad profesional en el campo jurídico, sobre todo en el tema de la atención a víctimas del delito.

El resto de la planilla está integrada principalmente por jóvenes y mujeres comprometidas y comprometidos por dignificar la política y con profundo compromiso social; los indígenas y los integrantes de la diversidad sexual, tienen su espacio, porque la inclusión y la cero tolerancia a la discriminación, son uno de los ejes rectores de la plataforma electoral del Movimiento Alternativa Social, afirmó.

A diferencia de otros partidos, en la planilla del MAS no hay pago de cuotas a grupos familiares, ni son producto de chantajes políticos, lo único que los caracteriza es su compromiso y disposición para trabajar por Cuernavaca y por los cuernavacenses, concluyó Matías Nazario.