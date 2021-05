Juanita Guerra firmará compromisos de campaña

Juanita Guerra Mena, candidata a diputada federal de Morena, ha recorrido los cinco municipios del Distrito 3 de Morelos, donde ha informado a sus habitantes que sus propuestas de campaña serán un compromiso que hará por escrito.

“Siempre he sido una mujer honesta que cumple sus compromisos, pero sé que para quienes no me conocen no basta con mi palabra, requieren de un documento que lo avale, y por escrito no se olvida, por ello he decidido hacer por escrito y firmar cada una de mis propuestas de campaña”, informó.

Cortesía | Equipo de campaña de Juanita Guerra

La morenista detalló que su proyecto integra a los municipios de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Tepalcingo y Axochiapan, y está enfocado en cada uno de los problemas y peticiones que ha recibido durante su recorrido por las calles y colonias de los ayuntamientos, por lo que seguirá manteniendo un contacto cercano con la gente para incluir todas las necesidades de los morelenses.

Cortesía | Equipo de campaña de Juanita Guerra

“Me gusta escuchar e intercambiar opiniones con la gente, por eso hago mis recorridos a pie, quiero conocer de primera mano las condiciones en las que viven y los problemas a los que se enfrentan diariamente para poder apoyarlos.

Por eso los cuatro ejes más importantes de mi campaña los he enfocado en los temas más urgentes para el estado de Morelos y para el país, como son Salud, Seguridad, Educación y Reactivación Económica, principalmente por los problemas que ha generado la pandemia del Covid-19 en todos estos sectores, lo que nos obliga a implementar acciones urgentes para salir lo antes posible de esta situación”, aseveró.

Cortesía | Equipo de campaña de Juanita Guerra

En este sentido, la candidata a diputada federal señaló la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades municipales, estatales, federales y la ciudadanía a fin de resolver de manera conjunta cada uno de los problemas y necesidades de la población.





Información del equipo de campaña de Juanita Guerra