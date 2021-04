Impepac debe explicar propuesta de ampliación presupuestal: Ariadna Barrera

La diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, rechazó que el Congreso de Morelos esté poniendo en riesgo la elección del 6 de junio, conminando al Impepac a consensuar la solicitud de ampliación presupuestal entre 20 legisladores locales.

Luego de denunciar consejeras y consejeros electorales del Impepac que el Poder Legislativo no otorgó ni un solo peso para la realización de las elecciones, castigando así a la democracia, la parlamentaria negó estas declaraciones, aclarando que en todo momento los han escuchado aunque a la fecha no han informado sobre una cantidad exacta para no poner en riesgo los próximos comicios.

No obstante, reconoció que sus homólogos necesitan conocer de primera mano la propuesta presupuestal a fin de garantizar pueda ser aprobada, puesto que, recordó, fueron ellos, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, quienes determinaron que el presupuesto planteado por el Ejecutivo al Impepac para este año era elevado.

La solicitud de ampliación presupuestal, detalló, debe ser muy específica, estableciendo cómo beneficiaría a la organización y desarrollo del proceso electoral 2020-2021, “que nos den a lo mejor alguna prioridad que se necesita y urja y lo que costaría esta prioridad al Impepac para solicitar la ampliación, si lo especifican más como viáticos, como logística o con lo que se requiera nosotros estaríamos revisando esa iniciativa para que así fuera”.

#AsíLoDijo | La diputada @AriBarreraMor rechazó que el Congreso de Morelos esté poniendo en riesgo la elección del seis de junio, conminando al @impepac a consensuar la solicitud de ampliación presupuestal entre 20 legisladores locales

📹: @susph https://t.co/J5nB5eDGYh pic.twitter.com/ceI8jR0mge — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 12, 2021