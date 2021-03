Cuernavaca: Sergio Estrada, candidato oficial de Fuerza por México

El Presidente Nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, entregó este día domingo a Sergio Estrada Cajigal Ramírez su registro que lo avala como candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, el cual debió realizarse de manera digital ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) debido a la contingencia sanitaria.

Gerardo Islas definió a Sergio Estrada Cajigal como la punta de lanza que permitirá a Fuerza por México ganar en Morelos, presidencias municipales como la de Cuernavaca, diputaciones locales y federales.

Consideró que la improvisación en la administración pública le hace mucho daño a México, “por eso es que en Fuerza por México no verán encabezando una lista de diputaciones a ninguna primera actriz, a algún luchador o a algún futbolista que no haya tenido experiencia en su vida. No podemos caer en la curva del aprendizaje, y eso no quiere decir discriminación alguna”.

Visiblemente emocionado, Sergio Estrada Cajigal Ramírez recordó que hace 24 años ganó la presidencia municipal de Cuernavaca y a partir de ese momento, inició un proceso de trabajo y de reestructura del ayuntamiento capitalino como nunca antes se había logrado en la historia, muestra de ello la reubicación del comercio informal, la eficiencia del sistema de agua potable y la construcción del Puente Ayuntamiento 2000.

Anticipó que Fuerza por México no viene a pelear, “es un partido que viene a lograr el equilibrio entre gobierno y sociedad, es un partido que viene a generar el empleo que mucha gente necesita para ir acabando poco a poco con los índices de inseguridad”.

Sergio Estrada Cajigal Ramírez se pronunció por la creación de Comités para que vigilen y conozcan la aplicación de los recursos del ayuntamiento capitalino, el cual consideró, necesita una reingeniería administrativa y muestra de que se puede lograrlo, es que en el año 1998, siendo presidente municipal logró colocar a Cuernavaca en el segundo lugar nacional en modernización y eficiencia administrativa.

Durante su intervención, le habló también a los jóvenes a quienes les pidió no acostumbrarse a una Ciudad en el abandono, y los convocó a sumarse a proyectos con experiencia probada.

En este mismo marco, Gerardo Islas entregó también su constancia de registro a Javier Bolaños Aguilar como candidato a diputado local por el distrito 01; a Claudia Martínez Lavín como candidata a diputada local por el distrito 02 y a Fernando Aguirre, como candidato a diputado local por el distrito 03.

En la conferencia de prensa también estuvo el Presidente del Partido Fuerza por México en Morelos, Luis Brito Escandón, Nadia Luz María Lara Chávez, coordinadora de Fuerza por México en el distrito federal 01; Juan José Alcalá Ortega, delegado en Morelos del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza por México, así como los integrantes de la planilla de regidores que acompañarán a Sergio Estrada Cajigal Ramírez, la cual es encabezada por Víctor Hugo Manzo Godínez, y como candidata a síndico municipal, Claudia Aponte Maysse.

Por último, es importante precisar que esta actividad se realizó con todas las medidas de sanidad establecidas por las autoridades, e incluso de manera obligatoria, los participantes debieron realizarse una prueba rápida de Covid-19, de esta manera, el Partido Fuerza por México demuestra su preocupación por garantizar la salud de todos los ciudadanos.