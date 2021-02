"El turismo de vacunas" desconcierta a la ciudadanía

El estado de Morelos no quedó exento del turismo de vacunas, reconoció el delegado federal en la entidad, Raúl Anaya Rojas, al señalar que durante los primeros días del Programa Nacional de Vacunación a la población de adultos mayores que inició en Temixco, no sólo llegaron personas de otros municipios, sino también de otros estados, situación que no se pudo frenar ya que se asume como un derecho universal.

Las voces de inconformidad de los temixquences no se hicieron esperar al manifestar que optaron por vacunar a gente que venía de fuera que a los propios habitantes.

Al respecto, Anaya Rojas dijo: “El turismo de vacunas se dio a nivel país y lo sé porque en las reuniones que sostenemos los delegados se expresó, y no se pudo negar siendo un derecho para la población, pero quiero decirles a todos quienes no recibieron las dosis en Temixco que mantengan la calma, pues llegará a todos”.

Recalcó que el fin de semana se concluyó la jornada en este punto, donde se aplicaron 15 mil dosis a igual numero de personas, tan solo el viernes se aplicaron más de 9 mil en los 13 centros de vacunación instalados.

De los eventos adversos a la vacuna contra Covid-19 sólo se registraron dos, una mujer que presentó mareos y un hombre que vomitó, los cuales no pasaron a mayores.

“De los 200 domiciliados que se había programado ir con la brigada solo fueron 4, la mayoría de las personas fueron traslados en sillas de rueda, o el personal se acercó al vehículo para aplicar la dosis”.

Hoy inicia la jornada en Puente de Ixtla en 4 puntos: Tilzapotla, Ahuehuetzingo, San José y en la cabecera municipal.