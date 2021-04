El teatro divierte y despierta conciencias: Carmen Rodríguez

"El teatro es todo, es un abanico muy amplio, si bien nos divierte también despierta conciencias", expresó Carmen Rodríguez, actriz, directora y productora de teatro y docente.

Carmen recuerda que desde muy pequeña tuvo un acercamiento al arte, pues su madre se dedicó a la danza y le transmitió ese gusto y aprecio por el arte.

"Tuve la maravillosa suerte de que mi madre estudió la carrera de Danza en México en Bellas Artes, entonces desde niña estuve en contacto con esta disciplina artística. Mi mamá tenía su estudio de danza en la casa y desde pequeña asistía con ella y con otros maestros que invitaba para tomar clases de ballet español y regional. Ella hacía unos festivales maravillosos en Bellas Artes, en el Teatro Negrete y la sala Chopin; desde niña estuve en los grandes teatros y camerinos, tras bambalinas y desde ahí me empezó a surgir no sólo el gusto sino el amor y pasión por el arte".

Carmen continuó sus estudios y cuando estaba en la preparatoria decidió ser bailarina porque le gustaba mucho el flamenco.

"Estuve con gente muy interesante como Milagros y Pilar Rioja, pero tenía un problema, no tenía un oído musical muy bueno y para el flamenco es algo muy necesario. Posteriormente, me empezó a interesar el teatro, y desde luego ese acercamiento que tuve con la danza y la música desde niña, fue vital, como tener medio camino ganado, porque las tablas y el escenario me eran muy familiar y es algo que siempre disfruté mucho".

Empezó a tomar clases de Arte Dramático con el maestro Héctor Azar en el Centro de Artes Dramático y otros maestros. Tiempo después decide mudarse a Cuernavaca, donde reside actualmente desde hace 37 años.

"Empecé como periodista con una columna cultural y empecé a conocer gente, entre ellos al maestro Raúl Moncada Galán, me acerqué a él para presentarle mi curriculum como maestra de teatro, y me dijo 'Me has caído del cielo porque viene el verano y necesito maestro para teatro' y ahí empecé".

Tiempo después estuvo a cargo de la dirección escénica y de actuación del Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca y dirigió la revista Perspectiva Universitaria en el Centro Cultural Universitario (CCU) durante seis años, un trabajo diferente pero en el que el arte siempre estuvo implícito.

Como maestra estuvo impartiendo clases en el CCU y fundó la compañía de teatro Drama Cinco. Asimismo, dio clases de Educación Artística en la Preparatoria 1.

"Me jubilé hace 10 años, fueron años de esfuerzo y dedicación que siempre disfruté mucho. Hubo algunas piedras por ahí en el camino, pero yo seguí caminando y eso es lo importante, uno tiene que seguir adelante".

Generalmente, Carmen ha impartido clases a jóvenes y adolescentes, pero recuerda que cuando llegó a Cuernavaca, le llamó la esposa del gobernador Antonio Riva Palacio, para darle talleres a los hijos de expresidiarias.

"Montamos una pastorela y trabajamos tan bien, eran pequeños ávidos de cosas nuevas y ese mundo que despierta el arte, fue muy rico ese trabajo. Y principalmente ha trabajado con adolescentes para que estén un poco más formados emocionalmente. No estudié para ser maestra, pero fue descubrir una vocación muy enriquecedora y una serie de herramientas para poder modificar el mundo de loa jóvenes y darles otra puerta y perspectiva. Los niños y jóvenes vienen de situaciones difíciles y el arte les abre una ventana maravillosa".

Ivana Díaz, una de las chicas que estuvo con ella desde que tenía 14 años y siguió trabajando con Carmen y posteriormente conformó un grupo de jóvenes muy bueno que llamaron Drama Cinco Juvenil.

"Montaron la obra Lotería que precisamente habla sobre el bullying en las escuelas. Son

Chicos con una gran disciplina y entregados con amor y pasión al teatro".

A lo largo de los años, Carmen ha disfrutado mucho su profesión como actriz.

"Me ha encantado ser actriz, desde que empecé. Ha sido mi vida, el escenario está ahí y se te va el tiempo imaginando, soñando, creando, es muy interesante porque uno tiene la capacidad de reinventarse. Creamos otras vidas, cada día de estreno y de función estamos con nuestro esfuerzo y ánimo interpretando personajes. En el teatro no nos disfrazamos, el vestuario es lo último, lo primero es descubrir los gestos del personaje y la psicología, ver qué lo está llevando a realizar ciertos actos para crearlos en escenario".

Desde hace un par de años, Carmen ha presentado algunas obras y montajes en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, brindando homenajes a Salvador Novo y Pita Amor.

Con la pandemia, tuvo que parar sus actividades pero ha estado escribiendo algunos libros que espera pronto presentar.

"Estoy escribiendo un libro de cuentos que se llama 'Mis querencias y otras locuras'.

Y escribí también sobre Drama Cinco que también es la historia del Teatro en Morelos, porque fue un grupo muy representativo del quehacer teatral en el estado".

Finalmente, Carmen habló sobre la maravilla que es el Teatro en Línea, aunque no tiene pensado montar alguna obra, reconoce la gran labor de sus colegas y aplaude esa oportunidad de llevar el teatro hasta los hogares de las personas en estos momentos tan complicados.