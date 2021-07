El suicidio sí se puede prevenir, afirma la OPS

Desamor, problemas familiares y económicos, llevan a jóvenes entre 12 y 24 años de edad a quitarse la vida. El suicidio es la segunda causa de muerte en México, tan solo en los últimos años en Morelos se ha registrado un incremento de casos de personas que deciden quitarse la vida.

El suicidio es un problema grave de salud pública rodeado de estigma, mitos y tabúes, refiere la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los suicidios se pueden prevenir con intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y, a menudo, de bajo costo, puntualiza en su sitio web la OPS al abordar el tema.

Con base en información proporcionada por el Inegi, en el año 2017 en la entidad morelense se registraron 71 suicidios, 61 hombres y 10 mujeres; para el año 2018 la cifra se incrementó a 88, de los cuales 71 fueron hombres y 17 mujeres. En 2019, la cifra lamentablemente de personas que decidieron quitarse la vida aumentó a 90, de las cuales 76 eran hombres y 14 mujeres.

El ahorcamiento, estrangulación o sofocación se ubican como las principales causas del suicidio, seguida del envenenamiento, por último se encuentra el suicidio por disparo de arma de fuego.

Como puede observarse, el mayor porcentaje de suicidios involucra a hombres, quienes lamentablemente toman la difícil decisión de quitarse la vida. Algunos de los motivos son el desamor, problemas familiares y económicos.

La tasa de suicidio que registra Morelos es incluso mayor a la del vecino estado de Guerrero, que en el 2018 registró 63 suicidios y en 2019, 77, mientras que en Morelos la cifra llegó a 90.

De acuerdo a la OPS, el intento de suicidio previo sigue siendo el factor de riesgo más importante para el suicidio, porque si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, como la depresión y el trastorno por consumo de alcohol, está bien establecido, muchos suicidios ocurren impulsivamente en momentos de crisis, como problemas financieros, ruptura de relaciones o dolor y enfermedad crónicos.

Los suicidios se pueden prevenir reduciendo el acceso a medios letales (por ejemplo, pesticidas, armas de fuego, ciertos medicamentos) y promoviendo la educación y la capacitación en la comunidad sobre el riesgo de suicidio.

Usted ¿sabe identificar las señales de advertencia de una persona que pudiera estar valorando el suicidio?, aquí enlistamos algunas:

Amenazas o referencias al suicidio; Comprar una pistola u otro tipo de arma, así como acumular medicamentos; Comentarios como “ya pronto dejaré de causar problemas” o “ya nada me importa”; Estar contento o tranquilo de repente, después de haber estado deprimido mucho tiempo; Expresar sentimientos de ser una carga para otros; Aumentar el consumo de drogas o alcohol, o tener otros comportamientos arriesgados; Alejarse de personas y actividades; Dormir demasiado o no dormir lo suficiente; Sensación de que no hay motivo para vivir; Llamar a las personas para despedirse.

Se estima que por cada suicidio que se produce hay más de 20 intentos. El suicidio puede ocurrir a cualquier edad y es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad.