El suelo como recurso natural

La calidad del suelo es la capacidad que tiene éste para funcionar respecto al clima y producir, y para tener mejor rendimiento es necesario que agricultores de la región oriente conozcan la calidad y fertilidad de sus tierras, modificar una serie de prácticas y tener un vinculación con universidades e investigadores, consideró la profesora investigadora de tiempo completo de la Escuela de Estudios Superiores de Xaloxtoc, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Dra. Angeluz Olvera Velona.

Una de las prácticas que están prohibidas es la “tumba, roza y quema”, acaba con toda la materia orgánicas, tiene su pro y contra porque si queman se mineraliza los materiales orgánicos, pero se termina a la vez con muchos microorganismos y organismos del suelo, comentó.

Una práctica que ayuda a proveer de materia orgánica a los suelos, es agregarle abonos orgánicos o materiales orgánicos, como pueden estiércoles de animales, compostas o lodos residuales de plantas de tratamiento.

“si hay materia orgánica va haber nutrientes para los microorganismos”, expresó.

Angeluz Olvera señaló que se ha visto que agregar materiales orgánicos, como abonos, pueden ver en un plazo de uno o a tres años para ver efectos positivos, que se verán reflejados en mejores rendimientos de sus tierras.

Precisó que si bien se necesita agregar materiales orgánicos, algunos agricultores quieren aplicar directamente estiércoles como es la borregaza , sin previo proceso de descomposición.

Abuso de fertilizantes afecta la calidad de tierras

El abuso de fertilizantes químicos ha hecho que el suelo se salinice, porque estos productos tiene sales para que puedan ser solubles rápidamente y en la región oriente los campos tienden a la salinización.

“La zona oriente se le dice que es el granero del estado de Morelos, las tierras son de tipo vertisol, más aptas para la agricultura, su características son más arcillosos y cuando se secan tiende a fracturarse, a cuartearse”, dijo.

La mayoría de los campos de la región orienta son de riego, si se utiliza agua de manantial no existe mucho problema, pero si se utiliza agua de pozo profundo, la tendencia a ser alcalina con un PH superior a 8, y si se les aplica esta agua y aparte fertilizante tiende el suelo a salinizarse y se taponea las raíces de las plantas y ya no asimilan los nutrientes.

Necesario conocer el estado de sus tierras

Llamó a los agricultores a conocer la calidad y salud de sus suelos, y en base a eso van a saber que les falta o sobra a sus tierras, y en base a eso recurrir a las universidades a los investigadores para que se les recomiende, se les asesore.

“Desafortunadamente eso es lo que falta la vinculación de los Centros Educativos, de los Centros de Investigación o las Universidades hacia el campo, hacia los agricultores”, dijo.

Precisó que si un agricultor conoce la salud y calidad de su suelo- que muchos lo conocen de manera empírica- , que practiquen estudios, y así mejorar la fertilidad y rendimientos.

Indicó que sin duda muchas de las malas prácticas generan que bajen los rendimientos de sus tierras, además de otros factores que entran en juego como es la utilización de buenas semillas, agua buena para regar y el paquete agro tecnológico que se utiliza.

Cito como ejemplo que en la región oriente de la entidad se han dado rendimiento de hasta 11 toneladas de grano de maíz por hectárea, cuando la media es entre 6 y 7 toneladas; mientras que en el norte del país que cuentan con mejor tecnología tiene mayores rendimientos, hasta 12 toneladas por hectárea.

Olvera Velona recalcó que con una simple estrategia de agregar materia orgánica al suelo, permite el reciclado de los nutrientes, y dará la funcionalidad al suelo.

“Tristemente se ha visto en suelos agrícolas, que he revisado, que ya no hay ningún microorganismo, ya no hay a simple vista ni una lombriz, ácaros, por el exceso de sustancias químicas que les ponen”, lamentó.

La salud y calidad del suelo puede ser evaluada a partir de sus propiedad consideradas como indicadores tales como:





Indicadores Bioquímicos-Biológicos: diversidad y densidad de lombrices de tierra, carbono de biomasa bacteriana, respiración del suelo y actividades enzimáticas. Indicadores Físicos: Textura, Estructura, Densidad aparente, Infiltración, Capacidad de retención de agua, Humedad, Temperatura del suelo, Profundidad del suelo, Pendiente y Enraizamiento. Indicadores químicos: Potencial de Hidrógeno (pH), Conductividad eléctrica, Carbono orgánico, Contenido de N-P-K, Materia orgánica.





Estos indicadores ponen de manifiesto que la capacidad funcional del suelo o salud del suelo, depende de la actividad biológica ya que ésta regula el ciclo de los nutrientes y la descomposición de los residuos orgánicos.





En países europeos esta capacidad funcional del suelo o Salud del suelo es evaluada en base a las poblaciones de distintas especies, estos métodos resultan un tanto tediosos, sin embargo con los nuevos métodos moleculares estas mediciones pueden ser más eficientes. Por otro lado existen otros métodos más simples del tipo “Indicador” donde la presencia o ausencia de organismos tales como,, bacterias, hongos, nematodos, lombrices de tierra entre otros, indican un estado en equilibrio o en desequilibrio.





Uno de los indicadores químicos de suma importancia es la materia orgánica (compuestos orgánicos en diferentes estados de descomposición hasta llegar a proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas) base para tener una buena calidad del suelo, sin embargo la agricultura convencional extrae materia orgánica en cada ciclo de cultivo, esta práctica pone de manifiesto la necesidad de integrar materiales orgánicos a los suelos agrícolas para mantener la calidad de los suelos.

