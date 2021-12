El Santuario del Chef Mx, un restaurante muy especial

Conoce el Santuario del Chef MX, de Tony Castillo, galardonado como “el mejor Chef internacional del 2020”, es un exquisito lugar en Ticumán localidad del municipio de Tlaltizapán, con un concepto innovador de cocina gourmet internacional.

El lugar si bien ésta aun en lo que es el centro de Ticumán, no está a la vista, está sobre la calle Gabriel Mariaca #4, cuando hace seis meses dio a conocer a sus amigos que podría un restaurante en Ticumán, cuando ya tiene en chicago uno que se ubica entre los 100 mejores: “Longitud 315”, no solo se puso un reto desafió el viejo adagio “nadie es profeta en su tierra” pero el amor por sus raíces, el sacrificio que le llevó a irse de migrante hace 26 años y cumplir su sueño de estudiar para Chef, nos da cuenta de que su vida ha sido de grandes desafíos.

Su restaurante se encuentra en Ticumán, localidad del municipio de Tlaltizapán / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Como haber abierto en Chicago su propio restaurante y lograr el año pasado el reconocimiento como mejor Chef Internacional 2020, tras innovar y hacer la mezcla de las diferentes platillos de la cocinas latinoamericana, y elevarla a platillos gourmet, ahora le significaba regresar su tierra, a sus raíces, y emprender este reto que representa rescatar la casa que le hizo a su madre quien lamentablemente falleció pero que le dijo que esta casa parecía museo o restaurante, por lo que solo atendió el sabio consejo de su progenitora.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

“La casa estaba como predestinada para hacer restaurante y de ahí que decidió ponerle El Santuario del Chef Mx y regresar a su origen, ya había pensado en regresar cuando tuviera 50 años, pero ahora es como tener un bebe en pañales” me dice en la entrevista para el Sol de Cuernavaca, donde en un recorrido nos muestra su cava de vinos internacionales y nacionales, y la rica variedad de bebidas nacionales como mescal y tequila, para cumplir con los más exigentes paladares.

Las cosas se fueron dando y no ha tenido que tocar muchas puertas no dijo al invitarnos a probar una singular pizza, ver la preparación de hamburguesas, y una serie de platillos que en la mezcla de sabores que son una delicia para el paladar: “están sucediendo las cosas orgánicamente, no he tenido que tocar muchas puertas, se le van abriendo” dijo en torno a una de las promotoras de este lugar, la administradora del Balneario Ejidal Santa Isabel, Nancy Gómez.

Quien encantada con la fusión de la comida de Sudamérica, a donde se ha ido a vivir para aprender de la gastronomía local y poder hacer esa fusión para que se conozca los resultados de la investigación que hace para rescatar esta comida ancestral y ahora le toca explorar Morelos y su cocina y elevar a gourmet los platillos de la cultura Tlahuica.

