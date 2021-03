El Rincón del Tejido se mantiene a flote ante la pandemia

Por la inseguridad que se vive en el estado, El Rincón del Tejido tuvo que abrir sus puertas pese a que Morelos estaba viviendo uno de los peores momentos en materia de salud pública y economía a raíz de la pandemia de covid-19. Hoy han subsistido ante la necesidad y con nuevos mecanismos de publicidad.

El Rincón del Tejido transformó un gusto y hasta podría considerar un hobbie, en un negocio que ha mantenido al flote a la familia de Josefina Sánchez Rosada, quien hace casi dos años decidió iniciar el negocio en el Pasaje Comercial Florencia, esto a consecuencia de ser víctimas de una extorsión que los dejo casi sin nada, hasta perdieron su restaurante; fue así como determinaron iniciar este negocio de clases de tejido y también de venta de artículos tejidos, ropa y accesorios.

Sin embargo, al registrarse la contingencia sanitaria y por ende, el mayor periodo de aislamiento social obligatorio, tuvieron que cerrar por dos semanas acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias, lo que, expresó Josefina Sánchez Rosada, fue acorde a las bajas ventas que ya se venían registrando, “la gente estaba aterrada, no salía de sus casas, no había gente, nosotros tenemos todas las reglas de higiene y tuvimos que cerrar dos semanas porque no había ninguna venta”.

La pandemia se tradujo para El Rincón del Tejido en ventas de menos del 50 por ciento, “cuando iniciamos, en junio del 2019, había gente que estaba interesada en comprar estambre, tomar las clases, pero vino la pandemia y las ventas realmente disminuyeron, no hay nadie”.

Ante la falta de consumidores en las calles y en el mismo Pasaje Comercial Florencia, los dueños de la plaza decidieron organizar una vez al mes diferentes bázares para publicitar los negocios, mientras que la señora Josefina Sánchez Rosada junto con sus socias se publicitaban de forma personal con sus amistades.

Si bien las ventas se han mantenido “muy bajas”, Josefina Sánchez Rosada y sus socias no han pensado en cerrar definitivamente el negocio “porque no tendríamos de que vivir, solo nos queda esperar. Vamos a esperar a ver que pasa ahora que pase Semana Santa y se haga más publicidad, que se compongan más las cosas porque así como están las cosas espantan a la gente y no sale de todas maneras”.

El mercado meta de El Rincón del Tejido son las personas adultos mayores, lo que vuelto todavía más compleja la recaudación de ingresos, al ser un grupo que por lo mismo de la pandemia se considera de alta vulnerabilidad; no obstante, el negocio de tejido ofrece todas las medidas de seguridad sanitaria, cuentan con gel antibacterial, toman la temperatura, cuentan con tapete con cloro y jabón, así como el negocio esta ventilado.

Tejer, aseguró Josefina Sánchez Rosada, trae grandes beneficios, es una terapia relajante y productiva, mantiene la mente ocupada y logra que por lo menos en las horas que se realiza la actividad se olviden de los problemas, es terapéutico y activa la mente.

Desde los seis años Josefina Sánchez Rosada aprendió a tejer con su abuelita, desde este momento le nació el gusto por ésta práctica, que hoy se ha vuelto su propio negocio y por supuesto, una manera de subsitir en un momento tan crítico a nivel mundial, “gracias a lo que nos enseñaron hemos podido seguir”.

Las clases de tejido en El Rincón del Tejido son de lunes a viernes de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas, si bien no tienen un cupo limitado, acatan el distanciamiento social, dando clases personalizadas, con toda la atención y paciencia, en un ambiente amigable. Las clases tienen un costo de 25 pesos y son dos horas.

Además de las clases de tejido venden hilos, joyas, ropa y artículos de tejido hechos a mano.

El Rincón del Tejido cuentan con una página de facebook y también se encuentran activos en la página oficial del Pasaje Comercial Florencia, edificio con más de 400 años de historia, ubicado en calle Ignacio López Rayón #22 en el Centro Histórico de Cuernavaca, a solo una cuadra de la catedral de la ciudad.

El Rincón del Tejido cuenta con dos horarios de lunes a viernes de 10 a las 14 horas y de 16 a 18:30 horas, los sábados están abiertos de 10 a 12 horas.