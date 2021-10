“El narco penetró la política y elecciones”: Blanco Bravo

En Morelos no avanza la tranquilidad por la alta presencia de "narco políticos", afirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Asimismo, reiteró que no contempla cambios en su gabinete a pesar de que algunos lo han solicitado.

Refirió que no han podido avanzar las denuncias de ningún tipo porque el exgobernador Graco Ramírez dejó a sus cómplices en las fiscalías, pero aún así, agregó, no pactará e irá de frente como lo hacía cuando jugaba futbol.

Sobre la reciente renuncia del asesor anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra, el mandatario aseguró que dicha decisión no tiene nada que ver con el trabajo que se ha realizado respecto a las denuncias en contra de exfuncionarios de la pasada administración.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a seguir insistiendo: Graco tiene que pagar las consecuencias de las acciones que hizo, como desfalcar al estado. Yo he estado empujando muy fuerte y he estado moviéndome en el gobierno federal para que se haga justicia”.

Insistió que no descansará hasta ver al perredista encarcelado: “Ustedes saben que Graco se blindó y dejó al fiscal Anticorrupción (Juan Salazar Núñez), por eso no han avanzado las carpetas, pero te aseguro que si no estuviera él ni el fiscal (general, Uriel Carmona), Graco no estuviera ahorita en los restaurantes o viniendo al Teopanzolco, estaría en Atlacholoaya”.

Blanco Bravo destacó que probablemente a nivel local no avancen (las denuncias) pero en el ámbito federal confía en que pronto pueda haber un resultado.

Añadió que las expresiones del comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, el día de su comparecencia ante el Congreso local evidencia lo que muchas veces él ha expresado:

“Hay narco políticos en el estado y lamentablemente la delincuencia organizada, cuando son campañas, le pagan a mucha gente que se quiere postular como alcaldes y diputados; ya se los he mencionado y ustedes lo saben hay narco políticos y como yo no pacto con la delincuencia organizada hay investigaciones en el gobierno federal que ojalá salgan a la luz pública”.

Consideró nuevamente que si los dos fiscales no estuvieran, varios de los narco políticos ya estuvieran detenidos, por lo que no descartó que éstos reciban protección de los aludidos.

A pesar de todo, Blanco Bravo negó que tenga pensado realizar cambios en su gabinete y menos si se lo sugiere alguien como el diputado Agustín Alonso, cuya responsabilidad es legislar y atender los problemas y exigencias de los morelenses.

Hizo una analogía al mencionar que cuando jugaba al futbol y no le gustaba algo, iba y lo enfrentaba, por lo que en la política lo hará igual pues alguien tiene que acabar con los narco políticos porque le hacen mucho daño al estado; por ello pidió a quienes están siendo amenazados, sean alcaldes o diputados, a que denuncien para exhibir a estos personajes.

Desafortunadas, las declaraciones: Salazar Núñez

En un comunicado, el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, lamentó las "desafortunadas" declaraciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Detalló que lo dicho sólo refleja su desconocimiento sobre las competencias que tiene el organismo autónomo, al precisar que no persigue delitos de narcotráfico, sino aquellos relacionados con hechos de corrupción. Asimismo, rechazó cualquier tipo de "protección" a personajes de la política.

Senadora pide al CES presentar pruebas

La senadora Lucía Meza Guzmán sostuvo que el comisionado de Seguridad Pública, Ortiz Guarneros, está obligado a presentar pruebas suficientes para iniciar las investigaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la República, de tal forma que no se cree "una cortina de humo para evadir responsabilidades".

Sostuvo que es grave que políticos estén vinculados con la delincuencia organizada, pero también lo es que no exista una estrategia de prevención del delito ni un plan para recuperar la paz social en el estado.

“Sería muy peligroso para Morelos que el jefe de la seguridad se convierta en cómplice de quienes ahora acusa de estar vinculados con la delincuencia, porque entonces estaríamos hablando que desde la Comisión Estatal de Seguridad se protege a la delincuencia organizada”.

Ejecutivo Estatal ha perdido la confianza ciudadana

El colectivo Cuernavaca informó que instalará al menos 36 mesas receptoras en los municipios para recabar firmas e impulsar la revocación de mandato en contra del titular del Ejecutivo estatal.

Francisco Radilla, vocero del movimiento ciudadano, dijo que los argumentos principales son "que el gobernador Blanco Bravo no cuenta con la capacidad para ejercer el cargo que le fue conferido, más aún ha perdido la confianza de la ciudadanía en su gestión".

Mientras tanto, adelantó que a partir del 1 de noviembre se podrá acudir a la cabecera municipal con el fin de que puedan respaldar el ejercicio democrático que busca revocar el mandato al gobernador.

Explicó que el Instituto Nacional Electoral exige el menos el 3 por ciento de firmas ciudadanas de quienes están inscritos en el padrón electoral, es decir, se requieren alrededor de 45 mil firmas de hombres y mujeres morelenses.

Para eso el grupo de ciudadanos, mostraron el documento que presentaron al Consejo General del INE, donde le notifican de la intención de esa organización de iniciar el proceso de revocación de mandato de Cuauhtémoc Blanco, “aquí está el acuse de recibido del INE esperamos nosotros que a partir del 01 de noviembre dar inicio con la instalación de las 36 mesas receptoras de los ciudadanos para afecto de comenzar con este ejercicio democrático en Morelos”.

Francisco Radilla, mencionó que como morelenses están buscando un amparo para iniciar el proceso de revocación de mandato en la fracción IX del artículo 35 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Revocación de mandato.

Francisco Radilla, planteó que es el primer paso para cumplir con todo el proceso legal y jurídico porque de manera concreta se cumplen con los lineamientos que establece el propio INE para efecto de iniciar este ejercicio democrático en el país.