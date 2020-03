El INE, un mundo de mujeres

Para Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, alcanzar sus metas no ha sido fácil, especialmente en el ámbito electoral; sin embargo, su deseo por conocer esta materia y la intensidad con la que se maneja fue fundamental para ir escalando y conseguir cargos cada vez más exigentes en un corto periodo.

La joven de 33 años, nacida en San Luis Potosí, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Político Electoral. Mientras estudiaba tenía el deseo de incursionar en el derecho penal, pero la inquietud por conocer la vida electoral la llevó a trabajar, primero, en el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis, justo cuando estaban a punto de iniciar una jornada electoral.

Ahí se percató de la intensidad de la materia, debido a que no se pueden dar el lujo de retrasar la toma de decisiones, se necesita resolverlo todo sobre la marcha, mientras que en otras materias tienen plazos más largos y en lo electoral no es así. Su experiencia fue tan satisfactoria, al percatarse de la importancia que tienen las elecciones para los mexicanos, siendo “su noche, la que construimos todos los ciudadanos”, que decidió dedicarse por completo a ello.

Sin embargo, al fungir como vocal secretaria le tocó resolver algunos medios de impugnación, lo cual recalcó su amor por la labor de las autoridades administrativas electorales, tanto locales como ahora el INE, donde destaca la importancia de que con tus propios conocimientos avances hasta donde quieras.

En cinco años de carrera en el Instituto Nacional Electoral ha fungido como vocal secretaria distrital, local y ejecutiva local.

Entonces en cinco años hice una carrera en el INE que a muchos otros les ha costado mucho trabajo pero si lo he logrado ha sido por mi esfuerzo y el trabajo que día a día hago.

Díaz de León Zapata acentuó que desde su perspectiva la vida actual debe ser considerada como un mundo de mujeres, el cual cada una debe trabajar por mejorarlo y emprenderlo. Hoy el INE cuenta con más mujeres vocales, cuando en 2014, era la única vocal secretaria en Hidalgo.

Da igual si eres hombre o mujer, al menos en el Instituto, lo que se necesita es sacar la casta y resolver y hacer el trabajo que tenemos que llevar a cabo. Tanto hombres como mujeres podemos hacerlo pero en particular es necesario que se den cuenta que las mujeres lo hacemos y lo hacemos muy bien.

INE, un nuevo mundo de mujeres

Entre 2013 y 2014 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) realizó un estudio de cuántas vocales mujeres y hombres existían, demostrando que la diferencia era inmesa, lo que provocó sacarán un concurso exclusivo para mujeres -la primera medida afirmativa del Servicio Profesional Electoral Nacional-; a pesar de que la misma fue impugnada por hombres la decisión fue respaldada por el Tribunal Electoral, a fin de aminorar las brechas entre géneros, obteniendo las mujeres cargos más importantes en el INE.

Asimismo, cuando se ofrecen los cargos primero están convocados para las mujeres, ya que tomar la decisión de mudarse a otro estado llega ser más complicado para las mujeres, que además cuando les ofrecen las últimas opciones muchas lo piensan y prefieren no tomar el cargo.

Este tipo de medidas, aseveró, se han traducido en una mayor participación de las mujeres en el INE, siendo Morelos un claro ejemplo de ello, yo agradezco mucho al instituto porque si nos ha dado estás oportunidades a las mujeres y una cosa es lo que tú hagas para llegar pero ya como te mantienes es responsabilidad tuya y eso corresponde a las mujeres, mantenernos en el cargo.

En la situación actual del estado y el país, el INE puede ser considerado un laboratorio donde las mujeres se sienten seguras y tienen la oportunidad de ir escalando para lograr el éxito; no obstante, al estar en las calles esa seguridad se desvanece ante la violencia que se ha ejercido de manera histórica contra el género femenino.

Para Liliana Díaz de León Zapata el acoso sexual callejero es una vivencia diaria, la cual se presenta en camino al trabajo, teniendo que considerar el ponerse un vestido o una falda y hasta irse caminando a la Junta Local del INE en Morelos.

No me gusta andar por la calle y que alguien quiera conquistarme cuando lo que quiero hacer es caminar segura. Debemos respetar nuestros espacios en la misma manera que queremos que nos respeten a nosotros mismos, es cuestión de respetar lo que somos, puntualizó.

Resaltó que el paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo es el reflejo del miedo que todas hemos sentido, porque si no fuera así podrías salir en la noche del trabajo e irte caminando a tu casa. Es importante, señaló, vivir en lugar donde sepas vas a llegar con bien a tu hogar y no estar con la incertidumbre de no saber qué podrías padecer.

De manera personal para Liliana Díaz su prioridad es su vida profesional, mientras que la personal considera se dará conforme a la marcha aunque dice en ocasiones es complicado tener una relación cuando debe mudarse a otras entidades federativas por su trabajo, pero esto no es un conflicto o una dificultad en su camino sino poder sacar adelante su labor y cumplir con sus planes, como sacar el proceso electoral 2020- 2021.

“Para mí lo más importante es lo profesional. Fluyo con la vida y si se da que padre”, detalló al tiempo de mencionar la necesidad de que los hombres asuman su papel en el hogar, porque las labores del hogar no dependen de un género y no es una ayuda sino una obligación porque la responsabilidad es de ambos.