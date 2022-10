El Hospital Meana de Jojutla, en el abandono: Juan Ángel Flores

El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, urgió a la Secretaría de Salud para que el área de terapia intensiva del Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román se ponga en funcionamiento y se atiendan las deficiencias existentes.

Detalló que la serie de carencias en material, equipo y recursos humanos de médicos y especialistas se agudiza durante los fines de semana.

Frente a diferentes funcionarios municipales de salud que atiende la Jurisdicción Sanitaria II (Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Amacuzac, Puente de Ixtla, Xoxocotla, Zacatepec y Jojutla), el mandatario pidió a las autoridades atender las fallas en el nosocomio inaugurado hace apenas dos años.

"Cada semana se tienen los reclamos de la sociedad y así como lo dijeron otros funcionarios de los diferentes ayuntamientos de la región, nos exigen y nos dicen que no hay ambulancia, que no sirven los servicios de rayos X, que ya se descompuso este o aquel equipo, no hay ginecólogos, no hay cirujanos, no hay especialistas cuando se trata de un hospital de segundo nivel", lamentó.

Reconoció que entre las deficiencias de equipo está la falta de especialistas, cuyo tema se ha platicado con los alcaldes y es necesario que se atienda de manera urgente.

Lo anterior tuvo lugar en la Reunión de la Red Mexicana de Municipios por la Salud Región II, celebrada en el salón del restaurant Campo la victoria, en Zacatepec, con autoridades y directores de salud de los municipios que atiende la Jurisdicción Sanitaria II.

