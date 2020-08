"El gobernador debe hablar con su fiscal"

El abogado penalista, Cipriano Sotelo Salgado aseguró que es ilógico el planteamiento del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de ir a la Federación a solicitar que las denuncias penales avancen cuando son de carácter estatal; "lo que debe hace es hablar con su fiscal". Aunque fue contundente al señalar que siempre lo dijo: mientras Uriel Carmona sea fiscal, nada va a cambiar y las denuncias no avanzarán.

El abogado encabezó el cambio de la mesa directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, donde una nueva generación de postulantes en derecho rindió protesta para presidir la mesa directiva 2020-2022.

En el marco del relevo, el especialista comentó sobre si aún existe la posibilidad de juzgar al exgobernador Graco Ramírez, y confió que todo depende del delito, en este caso si se trata de peculado, aún existe vigencia porque para ese delito necesitan pasar diez años para que prescriban a partir de que dejó el poder, pero “si son los delitos que se le imputan ejercicio de la función pública esos y prescribieron, porque estos delitos prescriben atendiendo a la sanción que tienen situada en la ley, y dice el propio Código Penal que prescriben cuando transcurren lo máximo de la pena, y si el máximo de a pena es de dos años, entonces ya prescribieron (sic)”.

CAMBIO EN LA MESA

Tras permanecer más de tres años inactiva, la Asociación de Abogados Penalistas se congregó para asumir la representación de la tradicional asociación. Prometieron que el objetivo será actuar como un contrapeso a los abusos del poder de servidores públicos, que de manera desleal se desempeñan en la procuración y administración de la justicia, y violan los derechos humanos.

Sin embargo, Cipriano Sotelo dijo que pareciera que en este asunto de las denuncias, las partes no han hecho su trabajo. Por una parte no se han aportado las pruebas, y por la otra, al fiscal le conviene, bateó todo con tal de que pase el tiempo, “porque es muy caro que los tres fiscales importantes que son Adriana Pineda, Uriel Carmona y Juan Salazar se quedaron allí por instrucciones de Graco y no van a judicializar nada, esto hasta un niño lo entiende”.

Por lo mismo, también es equivocada la acción del Ejecutivo al señalar que acudirá a la federación, pero si las denuncias son locales debe hablar con el fiscal estatal, que la “ley señala acciones para remover los fiscales sí hay, pero no se han promovido”.

En esta ocasión, la asociación la conforman: Efraín Márquez Durán, Alfonso Gonzáles Mendizábal, Naybi Ríos Sandoval, Susana Pantaleón Martínez, Víctor Javier Hernández Vega, Mario Martínez Díaz. Así como los abogados: Fernando Abarca López, Armando Onofre Cuellar, Cristian René Alderete Vique, quienes en los próximos dos años atenderán asuntos relacionados con el sistema de justicia.

El Doctor en Derecho, Cipriano Sotelo Salgado y fundador de la asociación, tomó protesta a la nueva generación de penalistas. En su primer discurso, el Presidente de Asociación, Efraín Márquez dijo: No somos un enemigo de la procuración de justicia, no somos un enemigo de la administración de justicia somos litigantes penalistas que ejercen el decálogo del abogado.

Cipriano Sotelo Salgado, bogado penalista





