El Foro "The Pit", celebra 15 años de rock y otros ritmos

Durante años el Foro Multidisciplinario The Pit se ha convertido en uno de los espacios más importantes en Morelos, para la difusión de las artes, especialmente de la música, sin embargo, ha albergado espectáculos de danza, teatro, exposiciones, talleres diversos, performance y más.

El próximo 20 de noviembre, The Pit celebrará su 15 aniversario con un magno concierto que reunirá talento morelense de diversos géneros musicales.

"Habíamos contemplado no hacer nada para el aniversario este año, pero casi podría decirse que fue una iniciativa de las bandas locales que nos estuvieron hablando para participar en el aniversario y no dejarlo pasar desapercibido", expresó Ernesto Cortés "Mephisto", fundador de The Pit.

Para esta celebración, se buscó un espacio más grande para respetar los protocolos de salud y tener un mayor número de espectadores.

"Nos dimos a la tarea de buscar un jardín donde se cumpliera con la sana distancia y todos pudiéramos estar cómodos y tranquilos. Nos interesaba un espacio al aire libre y nos retaron un jardín ubicado en

Ejidos de Acapantzingo, un lugar muy amplio para la seguridad y disfrute del público".

El cartel de aniversario está integrado por 17 grupos y cantantes morelenses, y las presentaciones estarán divididas en tres bloques, para disfrutar de hip hop, ska y metal.

"Se creó un buen cartel con bandas morelenses. La idea inicial era que fuera todo revuelto, pero decidimos no hacerlo así para que el público que gusta de un género en especial pueda disfrutarlo, no perderse de ninguna banda y elegir el horario que puede ir".

En el primer bloque, que será de 12:00 a 17:00 horas el público podrá disfrutar de las presentaciones de Negro Under, Joselo Adame, Mr. Pablunt, La pinche brown, La niña del volcán, Gasen thc y El clan bpm. Asimismo, de 16:00 a 17:00 horas se contará con micro abierto para todos los que deseen participar.

El segundo bloque será de 17:00 a 21:30 horas con la participación de las bandas de ska, Valkirias, Los Guante Blanco, La Bolonchona, Los Lager y La Hoja Ensamble.

Finalmente, el tercer bloque será de las 21:30 horas a las 00:00 horas. Con la participación de Darkness, Arcano, G.O.D, Enthe y Arise.

Además, habrá un tianguis con productos locales, servicio de alimentos, seguridad y albercas.

"Los esperamos a todos, para que vengan a celebrar este momento tan importante, que no sólo es nuestro aniversario, sino también celebrar la vida y que poco a poco vamos saliendo de esta situación tan difícil que ha significado la pandemia".

En estos 15 años, el foro multidisciplinario The Pit ha sido un ejemplo de resistencia cambiando de sede durante varias ocasiones y superando distintas adversidades. Actualmente, además de ser un foro, también ha destacado por la venta de Pizzas con el concepto Pitzzas.

"Como decía un diseño que hicimos en una caja de pizza, 'Han sido muchos minutos, años, temblores, pandemia y clausuras. No es una historia de éxito, es de resistencia' y creo que lo hemos logrado porque estamos todavía aquí. Sobre todo el último año y medio ha sido complicado, pero gracias a la gente es que seguimos aquí. Entonces este evento merece doble reconocimiento, tanto por el trabajo que hemos hecho nosotros, como el apoyo de las personas que durante estos tiempos no nos han dejado solos".

Los boletos de acceso al aniversario tienen un costo de $50 y se pueden adquirir a través de las redes sociales o en las instalaciones del foro ubicado en Boulevard Benito Juárez No. 111, col. Las Palmas.

Conéct@te:

Instagram: @forothepit

Facebook: /pit.cuerna





