El exasesor de Cuauhtémoc Blanco denunciará corrupción

La paciencia se agotó ante la falta de apoyo del gobernador al trabajo realizado en contra de la corrupción, aseguró Gerardo Becerra; advirtió que seguirá su lucha desde las calles, de esta manera confirmó que presentó su renuncia al gobierno e insistió que efectivamente lo hizo por congruencia. Advirtió que en su momento presentará denuncias en contra de la administración de Blanco Bravo.

El ahora exfuncionario, sostuvo que el “pandora papers”, donde se menciona a su exjefe directo, no fue el motivo, más bien fue una cortesía política por la visita del presidente, y por eso es que su renuncia la da a conocer hasta varios días después.

“Y sí, digo que por congruencia –renunció-, porque finalmente venía viendo desde hace más de un año que no había el apoyo por parte de la oficina del gobernador a mi oficina como tal, y llega un momento en que la paciencia se termina y te das cuenta que ya no hay esa idea que nos unió en la lucha contra Graco Ramírez para seguir adelante”.

Por ello, de una forma que consideró educada, tomó la decisión de renunciar, sin otro interés que decir que ya están las cosas dadas, y a pesar de todo, no dejará la lucha que inició desde hace 25 años con la ciudadanía, además el hecho de que salga de la administración estatal no significa que no habrá de dar seguimiento a las carpetas que están en la fiscalía, otras judicializadas y otras más que tiene en su poder y que solamente falta presentar las denuncias, “yo le voy a seguir, no le voy a parar”.

Gerardo Becerra fue cuestionado sobre si su activismo de ahora en adelante habrá de concentrarse en solo el periodo de Graco Ramírez, a lo que señaló que no sería congruente si lo hiciera así, sobre todo porque hay documentos y acciones que involucran a la actual administración de Cuauhtémoc Blanco.

“No tengo de momento pensado con cuál de ellas –acusación- iniciar pero si tengan la certeza que en su momento lo tendré que hacer –denunciar- porque además me lo obliga la constitución, y el Código de Procedimientos Penales Federales, porque si en mi desempeño público tuve conocimiento de acciones de funcionarios que pudieran ser delitos, tengo la obligación de denunciarlo, y en su momento lo tendré que hacer".