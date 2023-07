El eterno pleito de los cabildos en Cuautla

Las últimas tres administraciones municipales de Cuautla han dado de qué hablar gracias a los integrantes de sus cabildos.

En el trienio 2016-2018 que encabezó Raúl Tadeo Nava el cabildo estuvo integrado por César Salazar Zamora, Laura Calvo Álvarez, José Luis Salinas Durán, Osbar Gaviño, Lilia Picaso Cisneros y Jorge Segura, Alejandro Vidal Moscoso, César Yáñez, Viridiana del Valle, Andrés López Hernández y la síndica Paola Cruz Torres, siendo estos últimos tres quienes estuvieron en diversas ocasiones en contra de las decisiones tomadas por el edil.

A lo largo de los años los cabildos de Cuautla han sido centro de la noticia por estar, en la mayoría de los casos, en contra de toda acción que lleve a cabo el presidente municipal.

El alcalde es elegido por medio del voto popular, y aunque los regidores también tendrían que ser elegidos de esta manera, su llegada al Cabildo se da por representación proporcional, esto quiere decir que dependiendo el número de votos que tuvo cada partido político es el número de regidores que ingresa.

Pero el hecho de que el regidor pertenezca al mismo partido que el edil no siempre será garantía de tener buena relación, lo que hace que sea más difícil el trabajo en conjunto, ya que al final tanto al alcalde como a los regidores les cuesta ceder poder, siendo el más afectado el propio municipio.

Basta recordar que en la sesión de Cabildo 51 le impidieron al edil Tadeo Nava aprobar las “pensiones doradas” de algunos funcionarios. Asimismo, la entonces síndica Paola Cruz Torres interpuso una denuncia en contra de Nava por violencia política de género.

La división de los regidores ocasionó que varios puntos para beneficio de los ciudadanos no fueran aprobados en su momento, como la cesión de derechos de terrenos para la construcción de una secundaria y la edificación de viviendas en la unidad habitacional de Tetelcingo. En muchos de los casos los conflictos entre los regidores y el alcalde se deben a que los primeros buscan consolidar espacios de poder tanto políticos como económicos al interior de los ayuntamientos, en tanto que los alcaldes tampoco quieren perder ese poder.

En la administración 2019-2021 encabezada por Jesús Corona Damián también se vio fracturada esta relación. En su último año los regidores decidieron levantar la voz al solicitar al alcalde un informe financiero y jurídico del Ayuntamiento, luego de que se diera un arresto administrativo a siete regidores.

Asimismo, los mismos nueve regidores solicitaron un informe de las obras realizadas y por hacer en ese momento, su estado financiero y el padrón de contratistas, además del programa en el que se encontraban registradas todas las operaciones contables y presupuestales del municipio, a decir de ellos, para cerrar bien la administración pero sin verse perjudicados en temas que no les competen.

Durante los tres años de gobierno de Corona Damián, los regidores Jaime Cedano Astorga y Ángel Cangas Paredes cuestionaron en todo momento las acciones que realizó el alcalde, lo que en cierto punto retrasaba la realización de los Cabildos, que si bien eran públicos siempre se supo que hacían precabildos.

Actualmente cada regidor en Cuautla gana alrededor de 70 mil pesos mensuales, más sus dietas, por lo que la cifra aumenta, además de que tienen autorizado contratar personal de apoyo, cuyo sueldo sale también del Ayuntamiento.

La actual administración no salió librada, ya que al inicio de ella se generaron ciertas confrontaciones entre el edil y la Síndica Municipal, al punto de conformarse un grupo de ocho integrantes del Cabildo en contra del presidente municipal.

Fue después de la segunda sesión de Cabildo que los regidores continuaron con ella sin la presencia del edil, acordando revocar el poder al presidente municipal para realizar convenios a nombre del Ayuntamiento, una facultad inherente a la síndica.

Esto luego de que la síndica municipal señalara que en la primera sesión ordinaria de cabildo celebrada el 1 de enero no se cumplió con la revisión de los proyectos por una comisión especial que debería haber sido integrada por un regidor de cada uno de los partidos políticos representados en el cabildo, por lo que se acordó revocar los proyectos de reglamentos de la administración pública del Ayuntamiento de Cuautla del bando de policía y buen gobierno y el reglamento interno de la tesorería municipal.

Posterior a ellos, se dialogó y se llegaron a acuerdos logrando hasta este momento unidad dentro del Cabildo, a excepción de la regidora por Morena, Carmen Genis Sánchez, la cual se ha manifestado en contra de las decisiones tomadas por el edil.

El presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, reconoció que a excepción de los problemas que se tuvieron al inicio de la administración, actualmente el Cabildo está unido.

No obstante, se puede decir que la corrupción en los cabildos es lo que pone un freno al crecimiento y desarrollo de los municipios: “Nosotros no estamos actuando así, muestra de ello es que no hacemos precabildos, todo lo discutimos, analizamos y aprobamos en su momento”.

¿Qué dice la ley?

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos señala que los regidores son los representantes populares integrantes del Ayuntamiento, los cuales se desempeñan como consejeros del alcalde y cumplen con las comisiones o representaciones que se les encomienden, así como las funciones específicas que les confiera expresamente el propio municipio.

En ese sentido, los concejales deberán dar cumplimiento a los Principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina en el Gasto Público Municipal en los Recursos Públicos que manejen, con motivo de las Comisiones o Representaciones que tengan encomendadas y responderán ante el Ayuntamiento por el manejo de dichos recursos.

Las atribuciones de los regidores son: asistir puntualmente a las sesiones de Cabildo ordinarias, extraordinarias y solemnes, así como participar en las discusiones con voz y voto, entre otras más.