El Estado abandonó a Jefas de Familia en Morelos

Organizaciones de mujeres jefas de familia del estado insistieron que el Ejecutivo encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo ha sido omiso en garantizar la protección de las garantías a las madres jefas de familia morelenses al no establecer mecanismos necesarios para acceder a los apoyos que la ley estatal de apoyo otorga. En el 2021, afirmaron, no se cumple lo que ordena la Ley Estatal de Jefas de Familia al no haberse asignado presupuesto alguno, pero sí inventaron reglas para créditos del FIDECOMP.

Denunciaron junto con otras organizaciones que el hecho de no haber otorgado presupuesto como esta mandatado, demuestra que la administración estatal fue omisa. Pero en lugar de generar el apoyo a este rubro, para este 2021 hubo un desacato a la Ley Estatal de Jefas de Familia porque intencionalmente no le fue asignado el presupuesto como es debido, “pero el 13 de octubre de este año, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5996, las reglas de operación de un programa llamado proyectos de Desarrollo Social para la Competitividad en el estado 2021, pero con créditos a través del FIDECOMP”, mencionó Manuela Sánchez, representante estatal de Gestoría Social.

Por este hecho, dijo Patricia Torres Rosales, representante estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza, las jefas de familia morelenses siguen estando desprotegidas y desamparadas porque el Ejecutivo morelense no tuvo la sensibilidad política ni la empatía con los problemas de la pobreza, miseria y desempleo que “vivimos las jefas de familia al no haber asignado presupuesto para los proyectos productivos exclusivos de las mujeres que emanan de la familia, exhortamos al gobernador del estado de Morelos a mostrar voluntad política y consideración con las mujeres morelenses, al ser uno de los sectores más afectados por la pandemia”.

Convocaron al Congreso del estado a asignar un presupuesto suficiente de mil millones de pesos para el 2022, y así dar cumplimiento a la Ley Estatal de Apoyo a las Jefas de Familia.

“No se trata de que un año sí o el otro no, la ley es muy clara y esta ley no existe en otros estados, y señala claramente que se debe garantizar todos los apoyos, estos recursos a favor de las mujeres morelenses, y de esta manera se autoempleen, porque hoy han sido las más golpeadas de esta pandemia. Esos créditos que sacaron para 150 personas de comunidades marginadas es una tomada de pelo”, destacó Manuela Sánchez.