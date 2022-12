El espíritu navideño se apoderó del centro de Cuernavaca |VIDEOS

La tarde de este 10 de diciembre, las familias del Centro de Cuernavaca sacaron sus sillas y bancos y las colocaron sobre las banquetas para esperar los carros alegóricos de las 62 empresas que participaron en esta edición de la Caravana Navideña "Una esperanza para todos".

Poco a poco se volvía común observar a personas disfrazadas de duendes y renos navideños mientras deambulaban por las calles; por supuesto, tampoco faltaron los Reyes Magos, Santa Claus y hasta El Grinch.

La caravana partió desde La Pradera. En este punto las familias ya se encontraban en primera fila para ver desfilar a los más de 60 carros con motivos navideños.

Series de luces, villancicos y un buen ambiente crearon la atmósfera perfecta para que en punto de las 18:30 horas iniciará el recorrido por la avenida Emiliano Zapata, mismo que continuó por Álvaro Obregón, y Mariano Matamoros hasta llegar al zócalo de Cuernavaca y concluir en la calle Guerrero.

El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla también participaron junto a Santa Claus y sus duendes, así como la galleta de jengibre para repartir entre los pequeños dulces y obsequios.

Algunas de las empresas e instituciones que acompañaron a El Sol fueron La Cruz Roja Mexicana, Woolworth, Universidad Fray Luca Paccioli, Don Bosco, y otras más.

Los regalos y dulces no fueron suficientes para las más de 10 mil personas que estuvieron presentes durante el recorrido.

La gente también se animó a participar del ambiente navideño portando gorros y coronas con luces de colores, muchas de ellas ofertadas por los comerciantes que tampoco dejaron pasar la oportunidad.

De acuerdo con los asistentes esta caravana fue muy especial para ellos, luego de dos años de pandemia.

📸Agustín Espinoza https://t.co/YWFP5iSEvp pic.twitter.com/EGi51Ls7av — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) December 11, 2022

"Me gustó mucho, me encantó, no tuve ningún favorito, todos me gustaron", declaró Angélica Morán, quien disfrutaba de un algodón de azúcar mientras pasaban los carros alegóricos.

A las 20:30 horas la Caravana Navideña "Una esperanza para todos" concluyó su recorrido con la satisfacción de los participantes de haber regalado un momento de felicidad a la gente.