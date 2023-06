Sánchez Zavala no buscará reelegirse en la Mesa Directiva del Congreso

El diputado panista, Francisco Erik Sánchez Zavala aseguró que no se va a reelegir como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.

Señaló que en prácticamente en 15 días concluye el segundo año legislativo, y tiene algunos pendientes que desahogar como lanzar las convocatorias para cubrir las magistraturas pendientes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal de Justicia Administrativas (TJA).

Indicó que la Ley Orgánica marca la renovación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para el tercer año legislativo.

Recordó que antes del primero de septiembre se debe seleccionar a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y añadió que no tiene la intención de reelegirse.

"En cuanto compete a lo personal, creo que he concluido mi ciclo al frente de este Congreso, me siento muy afortunado y digno en la representación que he tenido al frente del Congreso del Estado de Morelos en dos años de esta legislatura", dijo Sánchez Zavala.

Por último, indicó que espera a que antes de concluir el actual periodo de sesiones se defina a quienes integrarán la Mesa Directiva del Congreso Local.