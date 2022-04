El diálogo debe ser real: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo insistió que para lograr resultados favorables en Morelos es necesario que los actores políticos trabajen de manera conjunta, pero con acuerdos reales, no con llamados en medios de comunicación. En el encuentro de la primera sesión ordinaria del SIPINNA 2022, el mandatario afirmó que se trata de generar condiciones para la sociedad en general, pero sobre todo a las niñas y niños; demandó trabajar sin fijarse en los “colores y sabores” de partidos políticos, sino como servidores públicos.

Luego de escuchar los diferentes testimonios de adolecentes afectados por la violencia, las estadísticas sobre las niña y niños y la burocratización de la justicia, el mandatario expresó que duele y lastima, pero sobre todo ofende todo abuso y no poder garantizar a la juventud un presente y menos un futuro promisorio.

“Unamos esfuerzos, hoy por hoy, a los presidentes municipales, a los diputados y a todos en el consejo, no es momento de echar las culpas, hay que trabajar de la mano si realmente queremos un cambio importante aquí en el estado, pero no solo decirlo ante los medios de comunicación, hay que hacerlo, estamos cansados de lo mismo; no hay colores de partido, porque antes que nada somos servidores públicos”.

Durante la sesión, se presentaron las actividades emprendidas en favor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para cumplir una serie de estrategias conjuntas en la materia, con distintas dependencias y poniendo como eje central las incidencias que enfrentan las infancias.

Algunas de estas son: visibilizar las problemáticas y tipos de violencias que vive este rango de edad; respetar y garantizar los Derechos Humanos durante la emergencia sanitaria originada por la Covid-19, así como de la nueva normalidad.

El Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Morelos, dio a conocer cifras sobre la situación actual de niñas, niños y adolescentes, donde la discriminación y el maltrato siguen prevaleciendo.













