El cultivo de arroz, en crisis

Los productores arroceros de la región oriente afirman que existe una crisis para el cultivo generada por la disminución de tierras, la contaminación del agua, un menor número de personas que se dediquen al campo y problemas económicos para su producción y pago.

José Candanosa Figueroa, presidente de la Sociedad de Producción Rural de Arroceros, dijo que por las propiedades que la tierra de Morelos tiene, así como su clima y la mano de los productores, el arroz es de tan buena calidad; sin embargo, actualmente estos factores ya no son los mismos y por ende la producción y su calidad han disminuido.

Explicó que la contaminación del agua y de la tierra ha mermado la calidad no sólo del arroz, sino de todos los productos que en el campo se siembran.

Afirmó que los últimos temporales han tenido variaciones drásticas por las afectaciones al medioambiente y derivado de esto el agua escasea para el producto.

Y es que el arroz es uno de los cultivos que más agua consume, por lo cual es vital para producirlo, ya que siempre debe estar de húmedo a mojado y sus canales deben tener bastante líquido almacenado.

Señaló que en este año se sembraron en promedio mil hectáreas de arroz en la entidad, cerca de 700 apoyadas por algún tipo de programa y el resto de manera independiente, cuando hace 10 o 20 años se sembraban hasta 30 mil hectáreas.

Además, los malos precios que tiene el arroz, la falta de apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para poder reforzar estos cultivos, el incremento en los insumos para la siembra del producto, y el que las generaciones más nuevas ya no buscan dedicarse al trabajo en el campo, son sólo algunos de los principales motivos por los cuales el cultivo del arroz ha disminuido tanto.

Candanosa Figueroa afirmó que en la mayoría de las tierras donde se sembraba arroz ahora se cosecha caña porque requiere de menos cuidados, agua e inversión; incluso la venta de este producto es muy fácil y está casi asegurada, sin contar que es un producto que recibe muchos apoyos gubernamentales.

Problemas añejos

“El cultivo del arroz está en crisis desde que el PRI gobernaba, no soy político pero llevo una vida dedicada a este trabajo y tengo memoria y me acuerdo de cómo se trabajaba hace años. La producción de arroz comenzó a caer por los tratados de libre comercio, la falta de agua, entre otros factores. En este sexenio ha bajado mucho la producción de arroz y eso desmotiva a los campesinos, pero la crisis no es nueva, es muy vieja, y los gobiernos actuales no han sabido arreglar el problema y ni si quiera han hecho el intento”, expresó.

Reveló que este año el kilo de arroz se pagará en 6 pesos con 30 centavos, más el apoyo federal, por lo cual quedará en 7 pesos con 60 centavos el kilogramo.

En promedio los cultivos morelenses de arroz tienen un rendimiento de 8.5 a 9 toneladas, aunque debería ser entre 10 y 12 toneladas por hectárea.

“Los arroceros no deben ponerse las pilas porque ellos están haciendo su trabajo, los que deben hacerlo son los políticos, investigadores, ingenieros, entre otros; el campesino ha dado todo su esfuerzo y puesto todo lo que ha aprendido en el campo", precisó.

Sostuvo que la población debe involucrarse en la producción de todos los alimentos del campo, pues las personas sólo los compran sin saber en realidad de dónde vienen, qué se necesitas hacer para que estos lleguen a sus hogares o para que estos puedan mejorar tanto en calidad, precio, sabor y por supuesto, en ser más naturales.

Cuautla, Jojutla, Zacatepec, Ayala son actualmente algunos de los principales productores de arroz en Morelos, donde por hectárea se tiene en promedio un rendimiento de 8.5 a 9 toneladas.

Del campo morelense para el mundo entero

El arroz que se produce en Morelos es considerado como uno de los mejores a nivel mundial, tanto por su sabor, calidad y rendimiento; además es de tipo gourmet. Incluso el estado tiene una denominación de origen por el arroz Morelos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación un 16 de febrero de 2012 y es actualmente una de las cinco denominaciones que tiene el país en el rubro de la agricultura.



