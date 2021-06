"El candidato ganador, cumplirá para tener la ciudad y el mercado ALM a la altura": Manuel Delgado

El representante de la Unión de Comerciantes del mercado “Adolfo López Mateos”, Manuel Alejandro Delgado Ortega, celebró que los ciudadanos en la capital hayan votado de manera diferenciada, y elegido a morelenses tanto en la alcaldía como en las dos diputaciones locales. Ahora los comerciantes, sostuvo confían en los compromisos que hizo quién al parecer le favoreció el resultado, cuando acudió a los foros que organizaron en la central de abastos.

Tras los resultados que han comenzado a ser oficiales, aseguró que al final la mayoría de los capitalinos decidió sobre quiénes serán sus representantes, y al haber transcurrido todo en paz, los que ganaron fueron los morelenses y sus familias, sobre todo por la amplia participación de la gente, que demostró que el ejercicio democrático los ciudadanos lo saben ejercer cuando es necesario.

Aunque en estos días se han comenzado a registrar ciertas inconformidades, debe resaltarse que fue una jornada electoral tranquila donde la democracia se impuso y debe defenderse el resultado porque en una elección se gana de esa manera y se deben aceptar los resultados, aunque a veces no resulte favorable.

Lo que si es que hoy por primera vez “puedo decir que no ganó el menos peor, en las personas que ganaron hay buenos representantes en Cuernavaca y así como esperamos contar con ellos, los ciudadanos debemos contribuir para que hagan un buen trabajo, especialmente de los proyectos que aun están pendientes en el mercado “Adolfo López Mateos”.

Alejandro Delgado, afirmó que para evitar que vuelva a pasar lo que en cada elección donde los candidatos que ganaron espacios se olvidaron de sus promesas y compromisos y todo porque la gente no les dio el seguimiento ya como representantes populares. Recordó que, para esta elección por primera vez, los comerciantes y locatarios realizaron un foro en el cual, varios de los aspirantes acudieron a exponer su proyecto y uno de ellos, fue José Luis Uriostegui, por lo tanto, eso no debe volver a pasar y para que todos los compromisos que asumió con la ciudad se cumplan estarán atentos una vez que pueda estar al frente de la administración municipal y sea alcalde en funciones.

El representante de los comerciantes en la central de abasto, confió que, al ser originario de la ciudad, el candidato ganador, cumplirá para tener la ciudad y el mercado que este a la altura de la capital morelense.

“Ya desde hace muchos años que no hemos tenido ningún acercamiento con un presidente municipal, y creemos que por los compromisos que hizo en el foro donde participó el triunfador de la elección, trabajará con y para el mercado, es muy importante que esperamos ser tomados en cuenta como no ha ocurrido en muchos trienios, pero decirles a todos que no ganaron ellos, que piensen que quién ganó fue Cuernavaca al ser morelenses nacidos aquí, y tendrán el doble de compromiso para poder tener la ciudad que todos queremos”.