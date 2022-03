El campo morelense requiere de mil millones de pesos

Morelos vive una crisis, un desastre profundo y en el campo no es la excepción, es la conclusión que compartió el diputado local de MC, Julio César Solís, en el marco de la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Katia Isabel Herrera Quevedo, quien se escudó en el escaso presupuesto del que dispone la dependencia (apenas 44 mdp para gastos de operación) para atender las necesidades del sector agropecuario.

“Hoy, ahora, es el peor momento para Morelos, no sé si lo advierta o no, pero solo basta salir a la calle y escuchar a la gente lo que padece y sufren. Tenía muchas preguntas y conclusiones, pero ya mejor me las ahorro…”, fue la expresión del coordinador de la bancada naranja en la Cámara.

De manera individual, los diputados Luz Dary Quevedo, Alberto Sánchez, Agustín Alonso Gutiérrez y el presidente de la mesa directiva, Francisco Sánchez Zavala, expusieron a Herrera las preocupaciones que les han hecho llegar productores lo mismo agrícolas que pecuarios, respecto al escaso o nulo apoyo que encuentran en la secretaría de Desarrollo Agropecuario para potenciar su actividad.

Durante su intervención, el diputado Francisco Sánchez Zavala dijo entender a la secretaria por proyectar “quizá” frustración por el escaso presupuesto del que dispone para la puesta en marcha de programas para el sector agropecuario, pero también le cuestionó el gasto superior a los 20 mdp que reporta la dependencia solo en el pago de sueldos y salarios (gasto corriente).

Para el actual ejercicio fiscal de 2022, la secretaría de Desarrollo Agropecuario dispone de un presupuesto de 74 millones 124 mil pesos, de los cuales 45 millones 200 mil son para el gasto operativo y 28 millones 942 mil pesos para gasto corriente.

“Es lamentable que la secretaría a su cargo tenga ese escaso presupuesto y la mitad se vaya a gasto corriente (pago de sueldos), y la otra mitad a apoyos diversos, mientras que en el Ejecutivo, se destinan cerca de 260 mdp al rubro de comunicación, al campo le destinen un escaso presupuesto”, agregó.

El diputado Solís conminó a la secretaria de Desarrollo Agropecuario, a hablarle al gobernador con la verdad de lo que ocurre en el campo morelense: “ayúdele al gobernador”.

Katia Isabel Herrera Quevedo reconoció que por ahora la única aspiración que tiene la secretaría de

Desarrollo Agropecuario en Morelos es la de “mantener” la producción agrícola y pecuaria en los estándares que registra Morelos, pero no hay ningún proyecto para incrementarla debido a la insuficiencia presupuestal de la dependencia. +++CITA+++

Es lamentable que la (Sedagro) tenga ese escaso presupuesto y la mitad se vaya a gasto corriente (pago de sueldos), y la otra mitad a apoyos diversos, mientras que en el Ejecutivo se destinan cerca de 260 mdp al rubro de comunicación

Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter