El antiguo Congreso permanece abandonado y sin planes

Todo cambió ese 19 de septiembre de 2017. En aquel edificio de Matamoros 10, incrustado en el corazón de Cuernavaca, las paredes se movían como si fueran de cartón, en la parte superior las escaleras se agrietaban sigilosamente mientras se escuchaban caer pedazos de techo sobre el pleno del Palacio Legislativo; las alarmas de los carros comenzaron a sonar y el sismo parecía eterno.

Los trabajadores comenzaron a salir apresuradamente, empujándose uno a otro olvidando las reglas básicas de Protección Civil, otros aguardaban con la cabeza asomada en los balcones y otros más de plano mantuvieron la calma y esperaron hasta que el sismo terminara para salir de ahí.

Pero después nada volvió a ser igual, el edificio que albergó “La Casa del Pueblo” desde el año 1997 fue devuelta al gobierno del estado en marzo de 2019 cuando el propio Ejecutivo exhibió el documento que lo acredita como parte del Patrimonio del estado.

“El 10 de abril de 1959 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización a la entonces Secretaría de Patrimonio Nacional para enajenar, a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, el predio conocido como 'Cuartel Morelos', marcado anteriormente con los números 7 y 15 de dicha calle del centro de la ciudad. En 1974 se estableció mediante decreto que este inmueble sería destinado para instalaciones de dependencias estatales, así como del gobierno federal. Posteriormente, en el año 1977 se autorizó al Ejecutivo del estado destinar este inmueble para la construcción del Palacio Legislativo del estado de Morelos; a partir de entonces y hasta el 2018 fue ocupado por el Congreso de Morelos”, se observa en el comunicado emitido un 6 de marzo de 2019, ya con la LIV Legislatura.

Del edificio de la calle Matamoros 10, se sabe por vecinos del lugar que en un primer momento se había pensado para convertirlo en mercado, otros dicen que, para el teatro de la ciudad, pero lo cierto es que tuvo un fin político y que ahora está lejos de un rescate.

De proyecto cultural pasó a ser un estacionamiento

En enero de 2019, la entonces secretaria de Administración del Poder Ejecutivo, Mirna Zavala Zúñiga, declaró que en el mismo 2018 la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hizo dos peticiones formales para que el predio fuera donado para un proyecto cultural, o en su caso instalar ahí la oficina de archivos de la máxima casa de estudios, pero esto no ocurrió.

También reconoció que la legislatura que terminó en agosto de 2018 nunca dejó los 55 millones de pesos que comprometieron para la reconstrucción del Congreso del estado y en su lugar se cambiaron a calle Dr. Gándara, no sin antes darse a conocer una serie de denuncias en las que se desconocía el paradero de cuadros del general Emiliano Zapata, candeleros, televisores, sillas, escritorios y hasta tazas de baño. “Hasta los baños se llevaron, se llevaron lámparas, curules, computadoras, todo se llevaron. Fuimos a hacer un cateo pero no encontramos nada”, declaró en marzo de 2019 para el Sol de Cuernavaca la vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado, Guadalupe Flores Servín.

También la exsecretaria de Turismo, Margarita González Sarabia Calderón, hoy directora de la Lotería Nacional, habló incluso de la posibilidad de solicitar su donación para un proyecto de carácter turístico, pero tampoco se concretó.

“No puede ser ocupado para otra cosa que para oficinas”, declaró recientemente la actual secretaria de Administración, Sandra Anaya Villegas, quien con un desconocimiento evidente dijo no saber sobre las solicitudes que la UAEM y la Secretaría de Turismo hicieron para recibir el edificio.

“Por escrito no, el inmueble por el que tú me estás preguntando, que es el ex Congreso forma parte del patrimonio del gobierno del estado y efectivamente yo soy la administradora, pero no tengo referencia del tema que me estás mencionando”, respondió al agregar que “no es que no me haya enterado, no existe tal solicitud que tu refieres en la Dirección de Patrimonio”.

Reconoció que es usado como estacionamiento debido a que existe un dictamen de Protección Civil del estado en donde señala que el edificio está dañado, salvo el área de estacionamiento como zona segura “no lo podemos usar para otra cosa porque si no se revierte la donación”.

Adelantó que se tiene un proyecto que contempla solicitar un fondo económico al gobierno federal para la rehabilitación del mismo y posteriormente trasladar áreas que se encuentran en edificios rentados y por los que cada mes se paga una economía importante.





En el olvido, Cine Alameda

Frente al exrecinto oficial del Palacio Legislativo se encuentra aún erguido el Cine Alameda, donde se podían ver películas como El Santo o aquellos hermanos a los que los mexicanos recuerdan por las interminables balas de sus pistolas, Los Almada.

La matiné tenía un costo de un peso, recuerda Jesús, quien aún vive cerca del centro de Cuernavaca; dicho inmueble ahora es parte de la fila interminable de locales comerciales abandonado y sobre sus faldas alberga a un importante número de comerciantes informales que buscan cada día el ingreso familiar.

La exregidora de Servicios Públicos municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca, Anayeli Rodríguez Gutiérrez, aceptó que muchos de los inmuebles de este tipo que algún día fueron grandes recuerdos para los cuernavacenses, en su gran generalidad se encuentran en el abandono.

“Son particulares ... y en efecto muchos no pagan servicios porque incluso tienen problemas legales porque los dueños murieron o están intestados”, refiere.





