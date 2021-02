El 80% de pasajeros usan cubrebocas: transportistas

Transportistas de la Confederación del Transporte del estado de Morelos señalan que cada vez son más los usuarios que aplican las medidas preventivas contra Covid-19 en las unidades del transporte colectivo; sin embargo, piden a la ciudadanía no bajar la guardia ante la enfermedad.

Cada vez son más las personas que hacen conciencia sobre la importancia de usar el cubrebocas, ya sea por convicción o porque es algo obligatorio, pues alrededor del 80 por ciento de los pasajeros lo utiliza al menos al interior de las unidades, así lo aseguraron los transportistas.

Ante esta situación, señalaron que esto se debe en gran medida a que se ha establecido entre ellos que no se permitirá el ascenso a la unidad a aquellas personas que no porten su cubrebocas, acción que cumplen la mayoría.

“Cada vez son más los compañeros que no suben a las personas si no portan el cubrebocas, eso fue una instrucción que se nos dio hace algún tiempo, no todos los compañeros lo cumplen pero así como hay más personas que lo utilizan también hay más choferes que no dejan subir a quienes no portan el cubrebocas, en ambos lados se ha ido avanzando”, señaló un transportista de la confederación. Los choferes del servicio colectivo señalaron que aún es complicado hacer cambiar de parecer a quienes no portan el cubrebocas dentro de las unidades, pues el pedirles que se los pongan ocasiona discusiones con los pasajeros; sin embargo, la decisión la tiene el chofer, quien opta por subir o no a la persona.

En este sentido, integrantes de la confederación pidieron a la población no bajar la guardia y seguir aplicando todas las medidas sanitarias para evitar mas contagios entre la población.