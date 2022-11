El 25% del transporte público no ha cumplido la revista mecánica

Un 25 por ciento de las unidades del transporte público con itinerario fijo (rutas), están en malas condiciones, por lo que deberán ser renovadas o salir de operaciones, advirtió el secretario de Movilidad y Transporte Víctor Mercado Salgado, quien adelantó que cuatro de cada diez no han realizado la Revisa Mecánica por lo que comenzarán los operativos para su detención.

“Empiezan los operativos en Cuernavaca para identificar todas aquellas rutas que no cumplan se van a detener, porque muchas deben pasar la Revista Mecánica y no se han acercado, ya un 60% ha cumplido; el llamado es a los concesionarios porque aquella ruta que no cumpla ya no va a salir a circulación”.

En los operativos anteriores han salido de circulación más de 30 por no estar en buenas condiciones, sin embargo, un gran número sigue en operaciones, para enero de 2023 buscan abrir programas para que los concesionarios puedan pagar el enganche de una nueva unidad.

En torno a dos de los accidentes automovilísticos en donde se vieron involucradas dos unidades del transporte público en Jiutepec y Temixco, el funcionario dijo que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para conocer el grado de responsabilidad de los conductores.

“Fue sancionada, desafortunadamente estaba una persona en la banqueta que fue la que resultó más lesionada, ya está mejor; si bien de nosotros no dependen el peritaje, sino del tránsito municipal, por ello es que estamos esperando el resultado, si fue por falta de precaución, exceso de velocidad, o por si se quedó sin frenos”, indicó respecto a una ruta Interescolar que se impactó contra una casa en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec.

Mientras tanto la unidad se encuentra en el corralón y será acreedor a la multa por falta de precaución. La ruta que se impactó contra otra en el puente Las Animas en Temixco, también ha sido sancionada.





