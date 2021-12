El 2021 fue un año perdido; pandemia y crisis frenaron a Morelos

Para muchos analistas, ciudadanos, actores políticos, líderes de partidos y representantes populares, el 2021 es el año perdido no solo porque estuvo marcado por la continuación de la pandemia en una segunda y tercera ola, sino porque ese fue el pretexto ideal de las autoridades responsables, particularmente del Ejecutivo estatal, para prácticamente no hacer nada.





Elecciones

Al ser un año encaminado al proceso electoral, los 23 partidos políticos que por primera vez iban a buscar el voto ciudadano anunciaban a sus candidatos en los cargos de las presidencias municipales y diputaciones locales. Con el ánimo de triunfo por los cielos, esa fue la elección más cara en la historia de la entidad. Y, a una semana de comenzar las campañas políticas el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, comentaba que desafortunadamente hay más candidatos que policías y sería difícil resguardar a todos.





Salud

Como en todo el año, la autoridad en materia de salud anunciaba complicaciones para las vacunas, pues tan solo en Cuernavaca se necesitarían alrededor de 70 mil vacunas para adultos mayores. El secretario del ramo, Marco Antonio Cantú Cuevas, y representantes de las dependencias federales, solicitaron paciencia para no hacer conjeturas o atender versiones erróneas sobre la vacunación, ya que todavía no sabían cuántas dosis estarán llegando.





Obra pública en municipios

Desde esta fecha se anunciaba que el gobierno estatal contemplaba acceder a 942 millones 650 mil 782 pesos, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en beneficio de al menos 10 municipios con diversas obras, aunque no fueron especificadas en qué consisten. Hoy esa inversión todavía no se ve.





Empleo

A un año de haber entrado en cuarentena, al mes de marzo todavía no se habían recuperado alrededor de ocho mil empleos, expresaba la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González. Confiaba que con el esfuerzo de dispersar recursos crédito a través de los diferentes programas en la primera mitad del año pudiera haber mejores expectativas para el sector económico.





Alerta por Covid-19

Para el mes de abril se prendía la alerta por aumento del Covid-19, Las autoridades decían que debido a que la movilidad incrementó 60 por ciento, las repercusiones y el impacto en Morelos comenzarían a notarse en tres semanas, seguramente con mayores casos de infección, además de un impacto a la economía.





Inseguridad en la capital

Al menos el 66 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. En estos números aparecía la ciudad de Cuernavaca, donde la percepción de inseguridad es alta, de acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021.





Alerta de violencia de género

A casi seis años de haberse decretado la Alerta de Violencia de Genero (AVG) en Morelos, la entidad siguió ocupando el primer lugar en este tipo de violencia feminicida por la falta de compromiso de las autoridades y por no dar seguimiento puntual a todas las acciones de la alerta y generar mecanismos para investigar, sancionar y hacer campañas de prevención, decía Juliana García Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.





Pobreza laboral

Para nadie fue un secreto que la pobreza laboral en Morelos avanzó en esta segunda parte del año, pues pasó del 45.9 al 48.3 por ciento. De acuerdo con la Sedeso, no existen cifras claras sobre la pobreza y aunque aceptan que creció, en realidad dijeron que no hay parámetros claros, además que la pandemia es un factor que influyó de forma histórica para tener estos niveles.





Sobre el fiscal general

El gobernador Cuauhtémoc Blanco acusaba que para mala fortuna de los morelenses el fiscal general, Uriel Carmona, no ha hecho su trabajo y la prueba es que a la fecha no ha resuelto ni un solo caso grave, como el de Samir Flores, Juan Jaramillo y los activistas asesinados recientemente en Cuernavaca.





Presuntos desvíos

“Si quieren guerra, la van a tener”, advertía Blanco Bravo a quienes, señaló, se han aliado para desprestigiar su imagen y causarle daño moral. Cuando se dio a conocer una información sobre presuntos desvíos financieros aparecida en medios nacionales, acusó una estrategia de un grupo que controla el exgobernador Graco Ramírez.





"Tengo derecho a jugar"

En medio de las lluvias, trascendió una imagen del gobernador jugando golf. "Soy un ser humano y también tengo derecho de jugar", comentó al ser cuestionado sobre las imágenes que se difundieron jugando golf mientras algunos municipios estaban en emergencia. "No le veo nada de malo que me hayan tomado una fotografía jugando golf", remató.





Ayuda a damnificados por lluvias

En octubre, la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomazas Merino, mencionaba que no se habían entregado los recursos a las familias morelenses afectadas por las lluvias porque tienen su origen desde el Fonden, pero al no existir este fondo la regla de operación complica la asignación..





Caso Huitzilac

Luego de ser señalado como responsable por no actuar a tiempo en el linchamiento del caso Huitzilac, y para evitar cumplir con el arresto, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, buscó y recibió la protección de la justicia federal.





Narcopolíticos

El gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que en el estado no avanza la tranquilidad por la alta presencia de "narcopolíticos". Por eso, dijo, aplica la misma estrategia como cuando fue futbolista, al ir de frente en contra de ellos.

Después declaró que hay muchos “blancos criminales” que han hecho mucho daño a los ciudadanos, al acudir a la firma de acuerdo con Puebla para trabajar de manera coordinada y enfrentar a la delincuencia organizada.





Violencia en zona sur

En noviembre y ante el aumento de la violencia en la zona sur, Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, afirmaba que tanto la Comisión Estatal de Seguridad y la Guardia Nacional veían venir este nivel de violencia y un posible incremento de hechos delictivos en la entidad, luego de que fuera trasladada al penal de Michapa, Rosalinda N.





Presupuesto

En noviembre el gobernador decía estar confiado en que a tiempo los diputados podrán llegar a un acuerdo en el tema del presupuesto del próximo año. Pero no fue así.





Mando coordinado

El alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, anunció que se retiraría en 2022 del esquema. "A ver si realmente puede con la inseguridad, ojalá y no pacte con los delincuentes", dijo el gobernador





Declaración patrimonial de candidatos

Casi al final de las campañas se daba a conocer que solo 5 por ciento (6,375) de los 125 mil candidatos a un cargo de elección popular en el proceso electoral 2021 habían presentado y publicado información relevante sobre su situación patrimonial, su declaración de intereses y si están al corriente en el pago de sus impuestos, la llamada #3de3, dio a conocer la organización Transparencia Mexicana.





Conflictos en la jornada electoral

En el marco del proceso electoral se denunciaba retraso en la colocación de casillas, sobre todo en el centro, donde comenzó la votación dos horas después. Denuncias de reparto de despensas, compra del voto, detención de hombres que repartían dinero, forman parte de una jornada plagada de rumores y acusaciones entre casas de campañas de los candidatos, culpándose de guerra sucia, todo esto caracterizó a la jornada electoral del 6 de junio. A las 20:30 horas de ese día, el gobernador Cuauhtémoc Blanco consideró que las elecciones tuvieron saldo blanco.





Denuncias contra exfuncionarios

Al mes de junio, el consejero jurídico del Gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informaba que muchas de las denuncias en contra de exfuncionarios de la administración perredista seguían a la espera, en algunos casos los juzgados decidieron no judicializarlas y no son atribuibles al área jurídica: “Al menos en cuatro denuncias el juez consideró que fue incorrecta la actuación del Ministerio Público, y ha dejado sin efecto la determinación y ordenado la reapertura de la investigación correspondiente”.





Sin futbol de primera división

El gobernador acababa con la esperanza de los morelenses al anunciar que Morelos no tendría futbol de primera división, primero porque ha pasado el tiempo en el que se debía negociar con alguna franquicia y en segundo lugar porque es muy caro adquirir un equipo para el estadio Zacatepec. El mandatario afirmaba que siente tristeza al no poder usar como se debe el estadio “Agustín Coruco Díaz”, que, aunque es un “elefante blanco” caro, debe ocuparse y espera el próximo año dar esa satisfacción a los morelenses.





Incendios

En materia de incendios, el año 2021 fue el más letal para las zonas boscosas de Morelos, al registrar hasta 5 mil 05 hectáreas perdidas por siniestros y las sequías. El director de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Raymundo Rosales, dijo que la cifra ha superado la histórica del año 2013. Durante la entrega de reconocimientos a las brigadas de Coajomulco, Santa María y Tepoztlán por el día nacional del Combatiente, destacó su labor porque muchas veces trabajan sin un salario fijo.





Cambios en gabinete

Aunque lo negaron al final ocurrió. Si bien señalaba que el gobernador Cuauhtémoc Blanco no había dado ninguna instrucción de hacer cambios en el gabinete estatal, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, despejó el rumor de que dos próximos exdiputados pudieran incorporarse al gabinete estatal, y confió que no se les ha informado nada sobre esos posibles relevos. El gobierno estatal anunció cambios en dos secretarias, en Desarrollo Social y en Desarrollo Sustentable, los elegidos eran dos exdiputados locales, Alfonso de Jesús Sotelo y Jesús Galindo. No hubo argumentos para estos cambios solo que el jefe del Ejecutivo consideró que eran necesarios.





Nueva legislatura

Frente a una nueva legislatura muy diferente a la anterior, se preveía que sería difícil lidiar con los diputados y la secretaría de Hacienda del gobierno del estado, Mónica Boggio Tomazas Merino, confiaba sin embargo en la disposición de los diputados para no "deshacer" el presupuesto y respetar lo que propusiera el Ejecutivo con base en las necesidades de los morelenses, y para eso se habrá de reunir con ellos las veces que sea necesario y mostrarles los presupuestos de los últimos años, y que pudieran ver cómo se ha utilizado el recurso estatal.





Problemas en Cuernavaca

Los problemas en Cuernavaca comenzaban a agudizarse y era el asunto de la energía eléctrica en los pozos de agua que no eran atendidos. El presidente electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, adelantaba que la buena gestión ante la CFE y el rescate que vaya a hacer del SAPAC seguramente ayudarían a generar las condiciones para evitar tener adeudos como los que se han generado ahora. "La ineficiencia de funcionarios del SAPAC, las malas cobranzas y personas que no pagan y no se les hacen un requerimiento, contribuye a una serie de factores que abonan para que el organismo, no tenga recursos suficientes para pagar su día a día".





Violencia contra activistas

En este mes de septiembre la violencia pegó fuerte al activismos social, y los asesinatos de Rodrigo Morales y Alejandro García el "Chepe" fueron intentos de la autoridad de callar las voces de ciudadanos que señalan las omisiones de funcionarios, decía Francisco Radilla, vocero del Colectivo Cuernavaca . Aseveró que ninguna autoridad ha mostrado un real interés por aclarar los hechos, tampoco nadie se ha pronunciado a favor de estos ciudadanos que sin ningún interés encabezaron denuncias, temores e inconformidades de la gente.





Renuncia de asesor anticorrupción

Sorpresivamente, el asesor anticorrupción en el Ejecutivo anunciaba su salida de la administración porque la paciencia se agotó ante la falta de apoyo del gobernador al trabajo realizado en contra de la corrupción, señalaba Gerardo Becerra, ahora, dijo, seguirá su lucha desde las calles, de esta manera confirmó que presentó su renuncia al gobierno e insistió que efectivamente lo hizo por congruencia, además advirtió en su momento se presentará las denuncias en contra de esta administración de Blanco Bravo.





Mesa de seguridad

En medio de la violencia imparable, el senador del PRI por Morelos, Ángel García Yáñez, proponía crear una Comisión de Seguridad en Morelos, donde pudieran participar obligadamente los tres órdenes de gobierno, esto ante la grave situación de violencia con ejecutados y asesinados todos los días incluso dentro de los hogares de los morelenses. Planteó que al momento la mesa de seguridad que se reúne todos los días no ha servido de nada, y es en verdad urgente dar respuesta a la gente ante los problemas de inseguridad. Comentaba que desafortunadamente para la gente que vive en la entidad, no existe un solo día donde no ocurran asesinatos y ejecuciones, y los números del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan cuenta que la incidencia delictiva en Morelos va a la alza.





Atención a víctimas de violencia

Para aumentar el esquema burocrático y aprovechar reflectores, el gobierno estatal anunciaba la creación de un órgano desconcertado que atenderá los casos de mujeres víctimas de la violencia dentro de la estructura central. Según el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, la nueva oficina sería la encargada de atender las denuncias dentro del ejecutivo sobre casos de agresión, violencia y acoso; los asistentes a la cuarta sesión ordinaria del SEPASE, solamente dieron cifras alegres y nadie cuestionó el abultamiento de la estructura gubernamental.





Relevos municipales

A un mes para que llegaran los relevos en los municipios, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo alertaba de la crisis económica que enfrentaban los municipios y convocó a los alcaldes salientes a transparentar el uso de los recursos porque “no se sabe a dónde se va ese dinero, yo no sé si quieren hacer esto (agarrar el dinero) en su beneficio, pero ojalá, a los alcaldes salientes se les hiciera una auditoria, porque si no hay finanzas sanas es responsabilidad de alguien”.





Nissan Mexicana

Luego de varias negativas se supo que la armadora de autos Nissan Mexicana cerraría la línea de producción uno, pero no se va de Morelos, únicamente cerrará su línea de producción. “Solicito prudencia ante la información que se difunde, la empresa tomó la decisión debido a factores mundiales en la producción automotriz no tiene nada que ver con la entidad o el área gubernamental”, expresaba la secretaría de Economía del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González.





Violencia política

Una vez que el presupuesto no fue aprobado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo calificaba como “violencia política” lo ocurrido en el Congreso; en su opinión hay dos sinvergüenzas (diputados) que quieren meter un presupuesto para su beneficio, en lugar de la propuesta que fue enviada y discutida incluso en mesas de trabajo con los secretarios de despacho; “es mentira que piensen en un presupuesto para el pueblo, le digo a la gente que no se deje llevar por estos personajes que le quieren hacer daño al estado”.